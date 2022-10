Familiares exigen justicia mientras mujer hispana lucha por su vida tras ser atropellada junto a sus perros en Fairfax

Una mujer hispana de 53 años se encuentra luchando por su vida tras ser arrollada junto a sus dos perros mientras caminaba por la intersección de Gainsborough y Wheatstone Drive en el vecindario King Park West de Fairfax.

La familia de Cynthia Morales aún no entiende cómo sucedió el incidente. Según la policía, el conductor no respetó una señal de pare y luego huyó del lugar.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

“Nos dieron a entender de que él venía por esa calle, hay un stop y es subida. ¿Cómo pudo cruzar cuando ella iba con sus perritos, impactarla a ella, (y) matar a un perrito?", cuestionó Maribel Flores de Balderrama, familiar de la víctima.

¿(Cómo pudo) dar la vuelta, volver a verla en el piso, ver al perrito muerto y al otro perrito e irse?", reclamó.

Según el detective de la policía de Fairfax, Sergio Andrade, poco después del accidente, las autoridades encontraron al sospechoso en un estacionamiento cerca del lugar de los hechos.

“Travis Hicks ahorita esta arrestado por una felonía por atropellar y por escaparse", explicó Andrade.

Mientras, Adriana Morales, hija de Cynthia, indicó que la mujer se encontraba caminando por la acera junto a sus mascotas cuando el auto la arrolló. Ahora, la joven exige justicia.

"Quiero que esta persona sea responsable por todos los daños que le ha hecho a mi mamá”, acotó.

“Uno no se puede sentir seguro ni siquiera caminando en el sidewalk de su propia vecindad. Lo que yo pido es que las autoridades hagan más para resolver este caso porque lo que han hecho ahorita no es suficiente. Necesitamos justicia para la señora Cynthia Morales porque ella no se merece esto", expresó, por su parte, Michael Balderrama, un amigo de la familia.

La víctima permanece recluida en un hospital de la zona. Uno de los perros murió y el otro está gravemente herido.

De acuerdo con las autoridades de Fairfax, la investigación permanece activa.