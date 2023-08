Familiares de guatemalteco apuñalado en Woodbridge desmienten señalamientos de acoso

La familia de Jesser Edwardo Marroquín Cordón, el hombre de 33 años que murió apuñalado en Woodbridge, desmintieron los señalamientos de acoso en su contra.

Marroquín perdió la vida el sábado en medio de una disputa cuando se presentó a la casa de su expareja en el 800 de Fulton Place quien denunció que el occiso supuestamente la acosaba. La mujer, que prefirió no ser identificada, dijo que el hombre presuntamente le hizo "una escena de celos".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Sin embargo, la familia de Marroquín no cree esa versión de los hechos e insisten en que este era una buena pareja, un buen padre de dos menores y un hijo querido.

“Mi hermano no era un acosador, él ya había terminado su relación. Quien recibía acoso era mi hermano", afirmó Sofía Marroquín.

Jesser Edwardo Marroquín Cordón, de 33 años, murió apuñalado el viernes luego de llegar hasta la casa de su expareja en Woodbridge a "hacer una escena de reclamos", según la mujer. Otro hombre intervino en la trifulca y ahora enfrenta cargos de asesinato, según la policía.

“Eso es mentira porque él llegaba a la casa de (la mujer) golpeado porque ella lo agredía", indicó, por su parte, Emma Graciela Cordón, madre de la víctima.

No obstante, los allegados de Marroquín se preguntan por qué su exnovia no denunció el supuesto acoso.

“¿Por qué no intervenir para que no le quitaran la vida a mi hijo? ¿Por qué no llamar a la policía si él estaba haciendo algún escándalo para que se lo llevaran detenido?”, cuestionó la madre.

De acuerdo con el relato de la expareja, el incidente ocurrió mientras ella compartía con sus compañeros de trabajo en el patio de su casa. Marroquín presuntamente llegó a reclamarle, la tomó por un brazo y supuestamente empujó a una mujer embarazada.

En ese momento, al parecer Heriberto Valdez de 24 años se puso de pie y comenzó una pelea entre ambos en defensa propia.

"Él (Marroquín) estaba agarrándolo del cuello. No se supo en qué momento, pero cuando nos dimos cuenta ya había sangre. Todo fue por defenderse y lamentablemente murió alguien. Si no hubiera sido uno, hubiera sido otro porque lo estaba asfixiando", explicó la mujer en una entrevista previa.

Mientras Valdez permanece detenido con cargos de asesinato y uso de un arma para cometer un delito grave, según las autoridades, la familia de Marroquín insiste en una cosa.

“Que se haga justicia y que sigan investigando. Si realmente hay más personas involucradas, que paguen por la muerte de mi hijo", concluyó Cordón.