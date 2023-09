Fiscales: Adolescente acusado de matar a una alumna de la secundaria DuVal presenta un “peligro extremo”

El lunes se le negó la fianza a un adolescente de 17 años acusado de matar a una estudiante de 16 años de Duval High School en Lanham, Maryland, y los abogados de la acusación argumentaron que presenta un “peligro extremo” a la comunidad.

El sospechoso residente de Glenarden fue arrestado el jueves después de que Jayda Medrano-Moore fue mortalmente baleada cerca de la escuela el 11 de septiembre, según la policía del condado Prince George’s. El menor, cuyo nombre no fue revelado, enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado, agresión en primer y segundo grado, y un cargo de armas de fuego, y será juzgado como un adulto, informaron las autoridades.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El sujeto asistía a Charles Herbert Flowers High School, de acuerdo al Superintendente Millard House II. El plantel está ubicado en Springdale, a eso de cinco millas al sur de DuVal High.

Según documentos de la corte, los investigadores dijeron que el sospechoso le dijo a un amigo que él y la víctima se estaban peleando por un arma cuando se disparó, y que no la hirió a propósito.

Pero los abogados el lunes no estaban de acuerdo con esa declaración.

“A esta joven le golpearon con la culata del arma, le pusieron la pistola en la cabeza y le dispararon de cerca. No sentimos que esto fue un accidente”, dijo Bill Porter, el fiscal estatal asistente para el condado Prince George’s.

Documentos judiciales detallaron que el sospechoso y un grupo de amigos manejaron hasta DuVal High School, y hubo una pelea entre dos grupos, incluido el sospechoso.

Cuando él presuntamente sacó la pistola, los testigos le dijeron a la policía que Medrano-Moore trató de quitársela mientras defendía a su hermano menor.

“Ella intervino en eso cuando se produjo un arma”, dijo el viernes el Jefe de la Policía Malik Aziz. “La persona con un arma en la pelea le disparó y la mató”.

La policía aún no ha encontrado la pistola.

“Absolutamente cualquiera que sea responsable en cualquier forma de poner esta pistola en las manos de un niños se hará responsable”, dijo el lunes la Fiscal Estatal para el Condado Prince George’s Aisha Braveboy.

El tío de Medrano-Moore asistió a la audiencia del lunes.

“Si es una pelea tonta o lo que sea, simplemente no hay necesidad de armas. No lo hagas. No hay necesidad de armas”, dijo Algenis Liriano.

Pistas anónimas ayudaron a llevar al arresto del adolescente, dijeron las autoridades y fiscales.

El sospechoso estaba “de un lado para el otro” después del asesinato, “viviendo su vida como si esto no hubiera ocurrido”, dijo Aziz anteriormente.

El abogado del acusado, Gabriel Christian, dijo que el joven ha mantenido su inocencia. Leyó una carta de la familia, la cual ofreció condolencias a la familia de Medrano-Moore y habló en contra de la violencia entre los jóvenes.

"Así podemos dedicar más tiempo en nuestras escuelas a abordar el manejo de la ira, la violencia de pandillas, el uso de drogas y tratar de orientar a esos jóvenes", dijo Christian.

Jayda era una estudiante inteligente y humilde que soñaba con jugar baloncesto profesionalmente, dijo su padre. Ahora su familia planifica su funeral.

Cualquier persona con información potencialmente relevante debe comunicarse con la policía.