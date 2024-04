Lo hallan culpable del choque que mató a dos estudiantes en Oakton

Un conductor fue condenado por un choque en 2022 que cobró las vidas de dos adolescentes que caminaban hacia su casa de Oakton High School en el condado Fairfax en Virginia.

Usman Shahid, quien tenía 18 años en el momento del atropello, fue hallado culpable el miércoles de dos cargos de homicidio involuntario.

El juez ordenó el encarcelamiento inmediato de Shahid, a pesar de las objeciones de su abogado. Los familiares de Shahid se rompieron en llanto.

Los abogados de la acusación dijeron que Shahid conducía un BMW y aceleró a 81 mph en Blake Lane poco antes del mediodía el 7 de junio de 2022. Vio que un semáforo estaba en amarillo, acceleró e impactó un Toyota 4Runner que estaba girando hacia la izquierda. La policía testificó que la fuerza de la colisión sacó al BMW de Shahid del carril y el auto subió a la acera, donde impactó a tres niñas adolescentes.

Shahid, que llevaba a tres amigos en el vehículo y conducía con un permiso de principiante, luego arrolló un buzón, una caja de servicios y un poste eléctrico.

Dos de las víctimas murieron. La tercera estaba gravemente herida.

Un residente de la zona describió una escena desgarradora mientras una mujer intentaba reanimar a una de las jóvenes. Dijo que Shahid estaba preocupado sobre cómo reaccionaría su padre.

Leeyan Yan, de 15 años, estaba entre las víctimas del choque en Oakton

Leeyan Yan era una de las víctimas. Tenía 15 años y era la única hija de sus padres.

Su madre la describió como una persona sociable que reunía a sus amigos y se destacaba en la escuela bíblica. Era divertida, creyente y estaba deseando ir a la universidad.

"Recuerdo los momentos en que se reía a carcajadas con sus amigas por teléfono y entonces yo... la regañaba para que se callara. Nunca supimos que era su último momento", dijo su madre en una declaración de impacto sobre la víctima.

Su madre se esforzaba por describir el dolor de perder a su hija.

"Ninguna palabra podría describir aquella pena. La torturante agonía le quitó un color a nuestra visión. Todos los objetos del mundo parecían blancos y negros", dijo.

La defensa intentó culpar a otro conductor por las muertes

El abogado de Shahid intentó culpar al conductor del SUV, quien testificó que él estaba parado y trataba girar hacia la izquierda cuando el vehículo de Shahid se estrelló contra él con una fuerza increíble.

Durante el juicio, el conductor del SUV detalló lo sucedido entre lágrimas.

“Estaba esperando a que pasara la última parte del grupo… Sentí como un golpe. Fue una colisión como la de un tren que nunca había experimentado antes... Mi pensamiento inicial fue que era una mala película... Estaba en estado de shock", declaró.

La defensa también culpó a una detective, acusándola de tener una visión estrecha con su investigación, y le preguntó por qué no grabó una entrevista con el conductor del SUV.

Un experto en choques conocido en todo el país testificó en apoyo de la acusación y dijo que el sofisticado registrador de datos del BMW mostraba que Shahid aceleró de 60 a 81 mph y nunca pisó el freno.

Los familiares y amigos de las víctimas y de Shahid llenaron la sala durante parte del juicio.

En los alegatos finales, la fiscal Jenna Sands le dijo al jurado que sólo una persona era responsable del accidente: Shahid.