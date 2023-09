Tu guía de votación en Virginia: contiendas claves y cómo ejercer tu derecho

Llegó la época: las temperaturas han bajado un poco, las hojas están cambiando de color, y los anuncios políticos ocupan todos los cortes comerciales.

Estamos en la temporada de elecciones en el DMV.

Aunque la elección general del 2024 sería la más importante – dado a la contienda para la presidencia y los escaños en el Senado y la Cámara de Representantes – en Virginia, cada año es un año electoral. El estado se prepara para elecciones importantes el 7 de noviembre.

Aquí lo que debes saber para prepararte para votar en Virginia.

Las fechas límites para las elecciones de 2023 en Virginia

De acuerdo al Departamento de Elecciones de Virginia:

22 de septiembre: El primer día de votación presencial temprana. Puedes encontrar una lista de los sitios de votación por condado y ciudad aquí.

16 de octubre: La fecha límite para registrar para votar en las elecciones del 2023. Aún te puedes registrar después de esta fecha, hasta el Día de las Elecciones, y votar usando una boleta provisional. Lea más sobre las boletas provisionales y cómo registrarse para votar en Virginia a continuación.

27 de octubre: La fecha límite para aplicar por un voto en ausencia por correo, por fax y en línea. Continúa leyendo para saber cómo solicitar boletas de voto en ausencia.

4 de noviembre: El último día de la votación presencial temprana. Se cierran las urnas a las 5 p.m. También es la fecha límite para pedir un voto en ausencia en persona. (Además, es el último día que un votante puede solicitar una boleta de voto ausente de reemplazo si hay algún problema.)

6 de noviembre: El último día que un votante puede pedir un voto en ausencia de emergencia.

7 de noviembre: Día de las Elecciones.

¿Cuáles son las contiendas en las elecciones de Virginia de este otoño?

Todos los escaños de la Cámara de Delegados y del Senado de Virginia se elegirán en noviembre.

Eso significa que esta elección decide el control de ambas cámaras de la Asamblea General, lo que podría tener un enorme impacto en ciertos temas partidistas conflictivos, como el acceso al aborto.

En este momento, los republicanos controlan la Cámara por un estrecho margen, mientras que los demócratas lideran el Senado, lo que significa que cada partido está haciendo una dura campaña para ganar la mayoría de los 100 escaños de la Cámara y los 40 escaños del Senado.

Un ejemplo clave es el Distrito 31, que incluye partes del condado Loudoun. Se está convirtiendo rápidamente en una de las contiendas más caras de Virginia y, en el primer día de votación anticipada, los funcionarios electorales del condado dijeron que la participación ya es alta.

"Las cosas están muy bien", expresó Richard Keech, subdirector de la Oficina de Elecciones y Registro de Votantes del condado de Loudoun. "Hoy hemos tenido más de 400 votantes. El año pasado, en el primer día de la votación anticipada, tuvimos 297, así que ya lo hemos superado".

Consulte a continuación los puestos fuera de la Cámara y el Senado estatales que se elegirán este otoño, por condado y ciudad.

Ciudad de Alexandria: No habrá elecciones locales en 2023; sólo miembros de la Asamblea General de Virginia.

Ciudad de Fairfax: Secretario de la corte, fiscal del Commonwealth y el alguacil.

Ciudad de Falls Church: Secretario de la corte, fiscal del Commonwealth, miembro de la Junta Escolar y miembro del Concejo Municipal.

Condado Arlington: Secretario de la corte, fiscal del Commonwealth, alguacil, comisionado de ingresos, tesorero, miembro de la Junta del Condado y miembro de la Junta Escolar.

Condado Fairfax: secretario de la corte, fiscal del Commonwealth, alguacil, supervisor del condado y miembros de la Junta Escolar.

Condado Loudoun: Secretario de la corte, fiscal del Commonwealth, alguacil, comisionado de ingresos, tesorero, puestos de Supervisor del condado, miembros de la Junta Escolar y director de Conservación de Suelos y Agua.

También hay medidas electorales relacionadas con proyectos de construcción de distritos escolares, proyectos de parques y recreación, y proyectos de transporte.

Condado Prince William: Secretario de la corte, fiscal del Commonwealth, alguacil, puestos de Supervisor del condado, miembros de la Junta Escolar y director de Conservación de Suelos y Agua.

Cómo registrarse para votar en Virginia

Para votar en las elecciones de 2023, los residentes de Virginia deben estar registrados. La fecha límite para registrarse es el 16 de octubre.

Estos son los requisitos para registrarse para votar en Virginia:

Tener una licencia de conducir válida del DMV de Virginia o una tarjeta de identificación estatal.

Ser ciudadano de Estados Unidos.

Ser residente de Virginia.

Tener 18 años cumplidos en o antes de las próximas elecciones generales. (Si tiene 17 años, aún puede registrarse y votar en las elecciones si tendrá 18 años en las próximas elecciones generales o antes).

No haber sido condenado por un delito grave ni juzgado como mentalmente incapacitado y descalificado para votar actualmente.

Si tiene al menos 16 años, pero no cumplirá 18 en las próximas elecciones generales o antes, puede calificar para preinscribirse para votar. (Las personas prerregistradas no pueden votar; simplemente están configurando el registro para poder votar automáticamente en la primera elección general después de cumplir 18 años).

Haz clic aquí para registrate para votar. El sitio web lo guiará a través del proceso después de hacer clic en el botón verde "Register to vote". (Asegúrate de conocer tu número de Seguro Social y de tener consigo su licencia de conducir o identificación estatal para el proceso).

Según el Departamento de Elecciones de Virginia, puede registrarse después del 16 de octubre y aún así votar en las elecciones generales del estado mediante una boleta provisional.

Las boletas provisionales permiten que alguien vote si su capacidad para votar está en duda, por ejemplo, si no está en la base de datos de votantes registrados o si decidió votar en persona después de solicitar una boleta por correo.

Las papeletas provisionales se evalúan cuando se cuentan todos los demás votos. Si un votante es efectivamente elegible para votar, su boleta provisional se incluye en el recuento. Puede obtener más información sobre las boletas provisionales aquí.

Cómo encontrar su lugar de votación y boletas de muestra en Virginia

Una vez que esté registrado para votar, la forma más fácil de encontrar su lugar de votación y ver qué candidatos están en la boleta de su distrito es visitar este sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia.

Puedes escribir tu dirección de Virginia para ver tu centro de votación el día de las elecciones, así como una lista de lugares de votación anticipada en tu distrito. Esos lugares de votación anticipada también sirven como sitios de entrega de boletas si deseas votar mediante boleta ausente, pero no puedes devolverla por correo antes de la fecha límite.

Los mismos resultados de búsqueda incluyen una pestaña con una vista previa de los candidatos en la boleta en su distrito. Haga clic en "Ballot info" para ver los nombres de los candidatos que se postulan para cada escaño en las elecciones.

Cómo solicitar una boleta por correo en Virginia

En el mismo sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia donde puede registrarse para votar, también puede solicitar una boleta de voto ausente.

Los votantes ya no necesitan cumplir requisitos específicos para votar en ausencia. Cualquier votante registrado puede recibir una boleta por correo para las elecciones de 2023, siempre que la presente antes de la fecha límite del 27 de octubre por correo, fax o en línea.

Los votantes que presenten su solicitud en persona en la oficina del registro general antes del 4 de noviembre aún pueden obtener una boleta de voto ausente antes de las elecciones generales.

Haz clic en el botón verde "Apply to Vote Absentee by Mail" y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar tu información personal. Necesitarás tu número de Seguro Social y tu licencia de conducir o identificación estatal.

Los votantes registrados de Virginia ahora también pueden optar por unirse a la lista permanente de votantes ausentes de Virginia. Esa opción enviará las boletas de los votantes por correo, enviadas a la dirección que figura en el registro de votantes de Virginia, para todas las elecciones futuras en las que sean elegibles para votar.

Debes buscar la opción; es difícil encontrarla en el sitio web del Departamento de Elecciones de Virginia, hasta que estés en el proceso de registrarte para recibir una boleta de voto ausente.

Luego, puedes optar por recibir una boleta por correo para las próximas elecciones o hacer clic en la opción que dice: "Me gustaría unirme a la lista permanente de votantes ausentes de Virginia. Recibiré boletas para todas las elecciones futuras por correo a la dirección que figura en mi registro de registro de votante de Virginia. Sólo recibiré boletas para las elecciones en las que soy elegible para votar".

O, en inglés: "I would like to join the Virginia permanent absentee voter list. I will receive ballots for all future elections by mail to the address on my Virginia voter registration record. I will only receive ballots for elections in which I am eligible to vote."

Una vez que recibas tu boleta por correo, puedes completarla y luego enviarla por correo a la oficina del registrador o dejar el sobre sellado en cualquiera de los lugares de votación anticipada en su distrito.

Su boleta de voto ausente debe tener matasellos de la fecha de la elección, o una fecha anterior, "y recibirse en la oficina del registro general antes del mediodía del tercer día después de la elección", para que su voto sea contado, según el Departamento de Elecciones de Virginia.

Cómo votar anticipadamente en persona en Virginia

La votación anticipada para las elecciones de 2023 comienza el 22 de septiembre en Virginia y continuará hasta el 4 de noviembre (ese es el sábado antes de las elecciones del 7 de noviembre).

Si estás registrado para votar, todo lo que necesita hacer para votar anticipadamente en persona es presentarse en un lugar de votación anticipada de su distrito.

No necesitas ningún motivo específico para votar anticipadamente y no necesitas completar una solicitud para hacerlo.

Debe traer una forma de identificación aceptable o firmar una Declaración de confirmación de identificación y compartir su nombre y dirección.

Si solicitas una boleta de voto ausente y luego decides votar en persona, deberá entregar su boleta de voto ausente en blanco en el lugar de votación. Si no lo hace, deberá completar una boleta provisional.