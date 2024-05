La policía arresta a cuatro adolescentes tras persecución de película por el DMV

Cuatro menores fueron arrestados en relación con una persecución policial en un automóvil presuntamente robado que atravesó DC, Maryland y Virginia el martes por la noche.

Las cámaras de seguridad del hogar capturaron la persecución mientras los oficiales perseguían al conductor por un callejón en el sureste de DC.

La persecución comenzó en el condado Prince George's y continuó hasta el sudeste de DC, donde las cámaras de seguridad de viviendas captaron a varias patrullas siguiendo al sedán blanco.

Luego, el sospechoso condujo a las autoridades a través del Distrito hasta Virginia, donde una cámara del VDOT en la Interestatal 395 captó maniobras más peligrosas. En un caso, un oficial de policía arrojó clavos en la carretera interestatal, pero el sedán blanco se desvió a tiempo para evitarlos. Luego, un puñado de patrulleros se vieron obligados a hacer lo mismo, lo que provocó que otros conductores se encontraran cerca.

La policía finalmente pudo detener el sedán blanco en DC y cuatro menores fueron arrestados y acusados.

El automóvil en el que viajaban fue presuntamente robado el viernes a Clarence Bivens, un hombre del condado Stafford que dijo que estaba de compras con su esposa en Tangier Outlets en National Harbor antes de ir a MGM a salir por la noche. Mientras caminaba de regreso a su auto, la víctima dijo que un adolescente se le acercó y le pidió un dólar.

"Él dice: 'Estoy seguro de que tengo hambre, necesito un dólar', y yo dije: 'No tengo un dólar para ti', entonces sacó su arma y luego dijo: 'Bueno, dame todas tus cosas.' Pero no dijo 'cosas',, me estaba maldiciendo”, dijo Bivens.

“Lo miré y dije: '¿En serio? ¿Es esto lo que hacemos hoy? Y él dijo: 'Sí, dame la billetera, dame tu teléfono, dame esto, dame aquello'. Saqué mis llaves y se las tiré, saqué mi teléfono y se lo tiré. Estaba más enojado que cualquier otra cosa. Ya sabes, era un niño pequeño."

Los sospechosos de la persecución fueron arrestados cuatro días después. No quedó claro de inmediato si también fueron acusados ​​de robar el auto de Bivens.

Bivens no tenía idea sobre la persecución y los arrestos hasta que habló con News4. Las autoridades tienen su auto y lo recuperarán, pero no está seguro de en qué condiciones se encuentra.