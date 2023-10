Jurado halla culpable a sospechoso de matar e incendiar a una mujer en Fairfax

Un jurado del condado Fairfax decidió el destino de un hombre acusado del brutal asesinato de una mujer el año pasado en un edificio de apartamentos en el área de Seven Corners.

Silvia Vaca Abacay, de 40 años, murió después de que su atacante, Richard Montano, pensara erróneamente que era su exnovia, dijeron los fiscales. Vaca Abacay y su marido compartían apartamento con su amiga cuando la golpearon, apuñalaron y le prendieron fuego. Vaca Abacay era madre de un hijo y una hija, que viven en Bolivia.

El jueves, los jurados encontraron a Montano culpable de asesinato en primer grado e incendio provocado.

Los fiscales argumentaron que el asesino no sabía que Vaca Abacay se estaba quedando en la casa de su amiga. Se propuso matar a su ex después de que ella rompió con él luego de una relación larga y volátil, según los fiscales.

La exnovia de Montano, Fátima Vía, dijo que Montano abusó físicamente de ella pero que nunca imaginó que él fuera capaz de asesinar.

"Me siento culpable. Una parte de mí se siente culpable porque él vino por mí, no por ella, y ella tiene que pagar por algo que se supone que me va a pasar a mí", lamentó.

“Cárcel para siempre. Cárcel para siempre", exigió el marido de la víctima, Joselo Landívar, sobre la pena de cárcel que espera ver.

Más de una docena de amigos y familiares de Vaca Abacay esperaron en el tribunal para escuchar el veredicto.

“Me siento devastada. Todavía estamos desconsolados. Todavía no podemos creer lo que pasó”, expresó su amiga Yerin Romero.

En sus argumentos finales, los fiscales indicaron que Montano mató a la mujer equivocada y luego intentó encubrir el crimen con un incendio. Montano se declaró inocente y sus abogados defensores trabajaron para generar dudas razonables.

UN ATAQUE ATROZ

Dentro del edificio The Villages at Falls Church en Willston Place, la policía encontró una escena espantosa el 10 de agosto de 2022.

Las imágenes de la cámara del timbre de un vecino muestran a Montano, que entonces tenía 47 años, entrando al apartamento. Los fiscales informaron que Montano atacó en el momento en que una mujer cruzó la puerta. Pero la mujer no era su ex; Era Vaca Abacay.

“Literalmente fue a por la yugular. Fue por la cara, la cabeza, el cuello. Va a donde causará el mayor daño”, detalló un abogado.

Un médico forense contó al menos 10 heridas por objetos contundentes y 10 heridas por arma blanca.

Un vecino escuchó la conmoción y llamó al 911. Los miembros del jurado escucharon la llamada y escucharon los gritos de la víctima haciendo eco.

“Escuchen el dolor y la angustia en la voz de Silvia mientras grita por su vida en esa llamada”, dijo el fiscal.

Luego hubo humo. El fiscal dijo al jurado: “Prendió fuego a un cuerpo para encubrir un asesinato espantoso, un asesinato espantoso de la persona equivocada. Asesinó a la persona equivocada y ahora necesita cubrir sus huellas”.

Montano huyó por una ventana trasera, según los fiscales. Fue arrestado ese mismo día. Dijeron que se encontró un cuchillo doblado en la parte trasera de su camioneta.

Sus abogados defensores señalaron que lo que, según ellos, es una duda razonable.

“No hay ni un rasguño en el señor Montano. ¿Por qué no se cortó las manos?", preguntó un abogado.

Señaló que no había ADN ni en Montano ni en las uñas de la víctima, como podría esperarse después de un enfrentamiento violento.

“Eso, damas y caballeros, es una duda razonable”, propuso.

Montano enfrenta cadena perpetua en su sentencia el 19 de enero.