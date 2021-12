Hondureños en Washington denuncian que no podrán votar en presidenciales por falta de tarjeta de identidad

A días de unas elecciones “clave” en Honduras, un grupo de ciudadanos de esa nación centroamericana que residen en el área de Washington afirma que las autoridades de su país no han tomado las acciones necesarias para permitirles ejercer su voto en el extranjero este próximo 28 de noviembre.

Para sufragar, los hondureños en la diáspora deben contar con la nueva tarjeta de identidad, pero según contaron a TELEMUNDO 44, son miles los que aún no han recibido este documento.

Tras 12 años del Partido Nacional en el poder, las elecciones del 28 de noviembre podrían ser tan decisivas para el futuro de la nación centroamericana como para el del presidente saliente, quien ha sido vinculado a redes de narcotráfico.

“Desde el año 95 yo soy uno de los coordinadores de las elecciones en Estados Unidos, en Washington específicamente, y esta es la primera vez que nos pasa esto”, contó Alirio Rosales, coordinador de comicios hondureños en Washington, D.C. “La gente que yo conozco, te hablo de un montón de personas, no van a poder votar”.

Rosales explica que, pese a haberlo tramitado con antelación, de no recibir ese documento a tiempo, los hondureños en el extranjero no tendrán la oportunidad de participar en la votación ya que no existen otras alternativas. Muchos hondureños en el exterior temen que se trate de una operación adrede del gobierno para impedir que tomen parte del proceso electoral.

En el 2020, Honduras inició un nuevo proceso de ”enrolamiento” o registro electoral. Este se lleva a cabo a través de máquinas especializadas que toman huellas dactilares y otros datos. Una vez registrada la persona, se genera el carnet, que puede tardar meses en ser entregado al respectivo hondureño o hondureña.

Estas denuncias no son nuevas. Ya a principios de octubre, grupos como la Fundación 15 de Septiembre habían manifestado preocupación por los “problemas” que muchos hondureños que viven en Estados Unidos estaban enfrentando para obtener este documento.

Oscar Rivera, comisionado presidente del Registro Nacional de Personas (RNP), dijo al portal hondureño AS.com, que antes del 28 de noviembre, todas las tarjetas debían estar disponibles.

Anteriormente, Rivera había aclarado a The Associated Press que es la cancillería, y no su entidad, la encargada del “enrolamiento” en el extranjero. “Nosotros sólo acompañamos, quien opera ese servicio es la cancillería”, declaró a The Associated Press. “Hace más de seis meses les asignamos (a cancillería) 100 kits (de “enrolamiento”) para instalarse en los consulados”, agregó.

TELEMUNDO 44 intentó comunicarse en varias ocasiones con personal del consulado en Washington para conocer el estatus de estas tarjetas, pero al momento continuamos esperando por su reacción.

Honduras celebra elecciones generales este domingo. Más de cinco millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a su nuevo presidente, además de a los tres designados (vicepresidentes), a sus representantes en el Congreso nacional y en el Parlamento Centroamericano, y a decenas de alcaldes y consejos municipales.

Las autoridades del país centroamericano estiman que entre 1.5 y dos millones de hondureños residen en Estados Unidos.

