Jurado recomienda 4 años de cárcel a conductor del atropello mortal en Oakton

Un jurado recomendó un total de cuatro años de prisión para el hombre de 20 años acusado de arrollar mortalmente a dos adolescentes que caminaban a casa desde la escuela en el condado Fairfax, Virginia.

Usman Shahid, que tenía 18 años en el momento del accidente, fue declarado culpable el miércoles de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de los estudiantes de Oakton High School.

Shahid enfrentaba hasta 10 años de prisión por cada uno de los dos cargos. Pero en su argumento de sentencia del jueves, la fiscal dijo a los jurados que las familias de las víctimas estaban de acuerdo en que no buscaban el castigo máximo. Sin embargo, sí querían que pasara algún tiempo en la cárcel; como ella dijo, "en algún punto intermedio".

Al final, el jurado recomendó mucho menos que ese máximo, dos años por cada cargo de homicidio involuntario.

El jurado emitió su recomendación el viernes. El juez tomará la decisión final sobre la sentencia en los próximos meses y tiene el poder de reducir la pena, pero no de aumentarla.

"ESTAMOS EMPEZANDO A HACER JUSTICIA"

Los familiares de las víctimas sollozaron el miércoles cuando se conoció el veredicto, mientras que Shahid mostró poca emoción.

“Siento que finalmente puedo volver a respirar. Estamos empezando a obtener justicia”, afirmó la madre de una víctima a Telemundo 44.

El juez ordenó el encarcelamiento inmediato de Shahid, a pesar de las objeciones de su abogado.

Los fiscales argumentaron que Shahid conducía un BMW y aceleró a 81 mph en una zona de 35 mph en Blake Lane justo antes del mediodía del 7 de junio de 2022. Era cerca del final del año escolar y las clases habían terminado temprano.

Shahid vio que un semáforo estaba en amarillo, lo pisó y chocó contra un Toyota 4Runner cuyo conductor había girado a la izquierda, detallaron los fiscales.

Tras varios días de argumentos y deliberaciones se llegó a un veredicto en el juicio por un accidente que devastó a dos familias en el norte de Virginia y una comunidad escolar.

La policía testificó que la fuerza del choque hizo que el BMW de Shahid se saliera de la carretera y cayera a la acera, donde atropelló a tres adolescentes.

Shahid, que tenía tres amigos en el automóvil y conducía con un permiso de aprendizaje, luego atravesó un buzón, una caja de servicios públicos y un poste de energía.

Un pasajero testificó que momentos después del accidente, Shahid dijo: "Creo que maté a tres niñas".

Dos de las víctimas del accidente murieron a causa de las heridas y una tercera joven resultó gravemente herida.

Un residente de la zona describió una escena desgarradora después del accidente, en la que una mujer realizaba reanimación cardiopulmonar a una víctima. Dijo que Shahid estaba preocupado por cómo reaccionaría su padre ante el accidente.

RECUERDAN A LAS VÍCTIMAS

Leeyan Yan, de 15 años, fue una de las dos adolescentes asesinadas. Tenía 15 años y era hija única de sus padres.

La madre de Yan la describió como una brillante mariposa social que unía a sus amigos y sobresalía en la escuela bíblica. Era divertida, llena de fe y con muchas ganas de ir a la universidad.

"Recuerdo los momentos en que ella se reía a carcajadas con sus amigos por teléfono y luego yo… la regañé para que se callara. Nunca supimos que era su último momento", recordó su madre en una declaración de impacto de víctima.

Su madre luchó por describir el dolor de perder a su hija.

“Ninguna palabra podría describir ese dolor. La torturada agonía nos quitó un color de la visión. Todos los objetos en el mundo parecían blancos y negros”, expresó.

"ME LASTIMASTE PARA SIEMPRE"

El jueves se celebró una audiencia de sentencia, pero los jurados terminaron necesitando otro día para tomar su decisión antes de dictarla.

Durante la audiencia del jueves, los padres de las víctimas describieron su increíble pérdida, y la sobreviviente, que ahora tiene 17 años, ofreció un testimonio igualmente desgarrador. Perdió a su prima y a su mejor amiga.

“Siento mucho amor por ellas, un amor indescriptible”, dijo entre lágrimas y sollozos.

Fue hospitalizada con heridas graves cuando su madre le dio la noticia de que las otras adolescentes habían muerto.

"Nunca olvidaré los gritos que solté esa noche", testificó ante el jurado. “Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo y le dije repetidamente: 'No, no, no'. Se suponía que íbamos a graduarnos juntas; se suponía que viviríamos nuestras vidas juntas”.

Más tarde, la niña se volvió y habló directamente con Shahid, diciéndole: “Tú, Usman Shadid, ibas a 81 millas por hora. No pisaste el freno. Elegiste ser irresponsable. Tomaste dos vidas. Me lastimaste para siempre junto con muchos en esta sala del tribunal".

"Gracias a ti, seguiremos sufriendo un dolor interminable por el resto de nuestras vidas", le dijo.

El testimonio de la sobreviviente y su familia fue tan emotivo que la madre de Shahid se desplomó y tuvo que ser trasladada a un hospital.

La familia del acusado y varias docenas de sus amigos estuvieron en la sala del tribunal el jueves para apoyarlo cuando subió al estrado de los testigos, diciéndoles a las familias que fueron sus acciones irresponsables las que les provocaron un dolor y una pérdida tan profundos.

"Les pido perdón, misericordia y ojalá me vean como una buena persona y no como una persona tan malvada o mala en absoluto", señaló.

El abogado defensor de Shahid argumentó que Shahid era un conductor sin experiencia y trató de echarle la culpa al conductor del Toyota.

Ese conductor testificó que estaba parado y tratando de girar a la izquierda cuando el auto de Shahid chocó contra el suyo con una fuerza increíble.

En el tribunal, el conductor del SUV describió entre lágrimas lo sucedido.

"Estaba esperando que llegara el final del grupo… Sentí como un portazo. Fue una colisión similar a la de un tren que nunca antes había experimentado… Mi pensamiento inicial fue que era una mala película… Estaba en shock. ", testificó.

La defensa también culpó a una detective, acusándola de tener visión de túnel en su investigación, y le preguntó por qué no grabó una entrevista con el conductor de la camioneta.

Un experto en accidentes conocido a nivel nacional testificó en apoyo de la acusación y dijo que el sofisticado registrador de datos del BMW mostraba que Shahid aceleraba de 60 a 81 mph y nunca pisaba los frenos.

Los familiares y amigos de las víctimas y Shahid llenaron la sala del tribunal durante parte del juicio.

En sus argumentos finales, la fiscal Jenna Sands le dijo al jurado que sólo una persona era responsable del accidente: Shahid.