Joven salvadoreña muere a tiros afuera de un complejo de viviendas en DC

Una familia salvadoreña está de luto luego de que su hija fuese ultimada a tiros el miércoles al sureste de DC.

Según las autoridades, Alison Cienfuegos Vásquez falleció afuera de los apartamentos Wheeler Terrace. Su familia dice que había conocido a un hombre por Instagram y planearon encontrarse en ese lugar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Sin embargo, aún se desconoce el motivo las del tiroteo. Solo se sabe que, cuando llegaron los oficiales, la encontraron muerta y con varios impactos de bala.

“Todo el mundo la quería. Todo el mundo me hacía buenos comentarios de ella. Y yo estaba orgullosa de mi niña", aseguró su madre, Ana Cienfuegos.

Alison era estudiante en Prince George’s Community College y vivía con sus padres en Temple Hills, Maryland. Su madre indicó que la joven quería ser anestesióloga.

“Alison no era mala, era una niña tan buena, tan buena... Mi niña, mi princesa", destacó.

Su familia estaba planeando unas vacaciones este verano, pero ahora se encuentran organizando un funeral.

“Es una víctima del crimen de DC y las autoridades no hacen nada por parar esto. Necesito que me ayuden porque mi niña no se merecía esto", enfatizó Cienfuegos.

El Departamento de la Policía informó que la investigación continúa, a pesar de que no emitieron comentarios cuando Telemundo 44 les preguntó sobre el hombre que supuestamente se reunió con la víctima.

Mantente en sintonía para detalles.