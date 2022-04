La embarcación Ever Forward sale del Chesapeake Bay tras quedar encallada más de un mes

Más de un mes después de que la embarcación Ever Forward quedó encallada en el Chesapeake Bay, el enorme buque portacontenedores pudo ser reflotado la mañana del domingo, según la Guardia Costera de EEUU.

Los equipos habían intentado dos veces liberar el buque sin éxito antes de que empezaron a quitar contenedores para aligerar la carga. Al remover aproximadamente 500 contenedores de las 5,000 que cargaba, la embarcación fue liberada justo antes de las 7 a.m. por dos barcazas y cinco botes remolcadores.

La luna llena y la marea alta de primavera ayudaron a impulsar el barco atrapado mientras jalaban y empujaban la enorme embarcación.

Una vez reflotado, el Ever Forward, de unos 1,000 pies, fue cargado con tanques de agua para garantizar un paso seguro por debajo del Chesapeake Bay Bridge en su camino hacia un fondeadero cerca de Annapolis, informó The Baltimore Sun.

Los inspectores marinos examinarán el casco del barco antes de que la Guardia Costera apruebe su regreso al puerto de Baltimore para recuperar contenedores descargados.

El buque, operado por la compañía Evergreen Marine Corp, radicada en Taiwan, se dirigía al puerto de Baltimore desde Norfolk, Virginia, el 13 de marzo cuando quedó atrapado en la bahía.

Expertos en este tipo de rescate habían determinado que no iban a poder superar el peso muerto del Ever Forward mientras estaba cargado con 5,000 contenedores, informaron la Guardia Costera, el Departamento de Medio Ambiente de Maryland y Evergreen Marine Corp. en un comunicado de prensa. La descarga del barco ofreció la mejor oportunidad para reflotarlo, dijeron las autoridades.

Los equipos de salvamento estuvieron descargando contenedores del Ever Forward hasta las 10:30 p.m. del sábado. Los contenedores se colocaron en barcazas y se llevaron al Seagirt Marine Terminal en Baltimore.

El canal de envío permaneció abierto al tráfico unidireccional durante la operación.

No se reportaron heridos, daños o posible contaminación, precisó la Guardia Costera. La corporación no ha determinado qué causó que el buque quedara atrapado. Afortunadamente, este ha estado fuera del canal de navegación por lo que no ha causado bloqueos.