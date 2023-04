Ladrones de Maryland vandalizan el Kia de una mujer 4 veces

Casi la mitad de los autos robados en el condado Prince George's en lo que va del año han sido Kias y Hyundais, incluido el auto de una mujer atacado cuatro veces en los últimos meses.

Desde principios de año, se han robado 799 Hyundai y 470 Kia en el condado Prince George's: el 49% de los autos robados en lo que va del año.

Daneisha Simms afirma que ama su Kia Forte 2020 y lo usa para ir a su trabajo en MedStar Southern Maryland Hospital Center.

“Mi auto lo es todo para mí”, destacó. “Mi carro es mi bebé, es valioso para mí. Puse mucho esfuerzo, trabajo duro y dedicación en comprar cosas y simplemente que me arranquen, no es una buena sensación”.

Pero los ladrones continúan apuntando a su automóvil, rompiendo ventanas y robando dos veces el arranque del vehículo que estaba fuera de su complejo de apartamentos en Suitland.

La primera vez que le quitaron el arranque o la pieza que ayuda a encender el auto, le costó $2,000.

El viernes, alrededor de las 3:15 a. m., cuando se dirigía al trabajo, su automóvil no estaba allí.

La policía lo encontró horas después, a unas cuadras de distancia, con el encendido nuevamente arrancado.

“Siento que me están quitando algo o que se están aprovechando de mí, y mi complejo de apartamentos no está haciendo nada al respecto, la policía no está haciendo nada al respecto”, exigió. "¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Adónde me dirijo?

La policía ha distribuido gratuitamente bastones para los volantes a los propietarios de Kia y Hyundai que fueron proporcionados al condado por las compañías automotrices.

Es posible que haya más ayuda en camino, ya que la semana pasada Maryland se encontraba entre los 17 estados que solicitaron un retiro federal del mercado de Kias y Hyundais propensos a robos.