“Landon falló a Charlie”: padres demandan a colegio tras la muerte por suicidio de su hijo de 16 años

Los padres de un joven de 16 años que murió por suicidio entablaron una demanda contra su escuela, acusando a la administración de homicidio por imprudencia y alegando que no hicieron lo suficiente para proteger a su hijo.

Charlie Schnell tenía una sonrisa que iluminaba el salón, de acuerdo a sus padres, Dawn y Scott Schnell. Amaba los deportes, sus amigos y su familia.

No sabían cuánto estaba sufriendo hasta marzo del 2022, cuando murió por suicidio.

“Todos los días me despierto y muere de nuevo”, dijo Scott Schnell. “No pasa un día que no pensamos en él, que yo no pienso en él”.

Después de su muerte, sus padres dijeron que llegaron a conocer detalles dolorosos sobre lo que había sufrido en Landon School en Bethesda, Maryland.

“Landon falló a Charlie tantas veces durante el décimo grado”, dijo Dawn Schnell. “Fue un infierno”.

En la demanda contra el plante, la familia Schnell dijo que Charlie sufrió una conmoción cerebral durante un entrenamiento de deportes y un administrador de la escuela se burló de él enfrente de otros estudiantes.

Los padres de Charlie dijeron que también lidiaba con acoso extremo y amenazas de violencia después de que un compañero lo acusó de un dibujo racista. De acuerdo a la familia Schnell, su hijo nunca tuvo la oportunidad de responder a la acusación.

También fue disciplinado por otro incidente y se le dio la opción de retirarse o ser expulsado, sin posibilidad de apelación, dicen sus padres. Optó por retirarse.

Murió 13 días después.

"Nuestro mayor error fue enviar a Charlie a Landon", dijo Dawn Schnell.

"Si pudiera volver a hacer una cosa en mi vida, sería no enviarlo allí", dijo Scott Schnell.

Además, los Schnell dicen que el padre de un compañero de clase se había suicidado recientemente y que el colegio no le ofreció el apoyo adecuado.

También dicen que otro estudiante había amenazado con un tiroteo masivo y Charlie escribió una entrada en su diario diciendo que estaba preocupado. Los Schnell dicen que su profesora de inglés lo leyó, pero supuestamente nunca les informó de que Charlie tenía problemas.

"Había miedo en todo el campus, y los chicos no recibieron apoyo para poder procesar ese miedo", dijo Dawn Schnell.

Dawn y Scott Schnell buscan más de $75,000 y cambios en la escuela, incluyendo la presencia de un consejero escolar certificado, entrenamiento anual sobre el acoso escolar para los empleados, un programa de prevención de suicidio más efectivo, y una política que obligue a la escuela a notificar rapidamente a los padres de incidentes de bullying e investigarlos.

“Queremos que su vida valiosa proteja a otros niños de escuelas que no cumplen con su deber de cuidarlos”, dijo Dawn Schnell.

El plantel le dijo a nuestra cadena hermana News4 un comunicado que decía: “En Landon, no tenemos un deber más importante que apoyar el bienestar de nuestros niños, un papel que tomamos muy en serio. Seguimos sintiendo compasión por el dolor que esta familia está experimentando por la devastadora pérdida de su hijo. Y aunque estamos en total desacuerdo con las afirmaciones y caracterizaciones que se hacen en su demanda, seguiremos manejando esta situación con respeto, compasión y sensibilidad."

La escuela Landon también dijo que tiene "consejeros escolares experimentados y compasivos en el personal". La escuela no respondió específicamente a ninguna de las otras acusaciones enumeradas en la demanda.

Los Schnells dicen que también tienen un mensaje para otros niños que pueden estar sufriendo.

"Por favor, sepan que se les debe protección contra los acosadores y el apoyo de los adultos, y que por favor pidan lo que se merecen", dijo Dawn Schnell.

Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, existen recursos para obtener ayuda. La Línea Nacional de Prevención del Suicidio está disponible las 24 horas del día con recursos en español a través del 1-800-273-8255 y en su sitio web ofrece servicios que incluyen un chat en vivo.

