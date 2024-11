Regalos, artesanías y más: la lista de mercados navideños en el DMV

A medida que las temperaturas bajar es momento de visitar los mercados navideños revestidos de paraísos invernales con música, actividades y más diversión en toda el área metropolitana de DC.

Como resultado del gran cisma de los mercados navideños, tendremos otro mercado en DC. Si está buscando regalos en Maryland y Virginia, tenga la seguridad de que habrá un mercado emergente en algún lugar todos los fines de semana hasta que comiencen Navidad, Hannukah y Kwanzaa.

Estos eventos gratuitos y aptos para toda la familia son formas perfectas de hacer algunas compras navideñas de último momento y, al mismo tiempo, apoyar a los negocios locales de toda la zona.

MERCADOS NAVIDEÑOS EN DC

Downtown DC Holiday Market

Viernes 22 de noviembre a lunes 23 de diciembre de 12 a 8 p. m., Penn Quarter-Chinatown

El mercado de larga data celebrará su 20.° aniversario bajo un nuevo operador de mercado, The Makers Show. ¿Qué más está cambiando? Espere una mayor presencia que se extienda hasta F Street, más opciones de comida, actividades adicionales para niños y un bar Winter Chalet de Dirty Habit en el Hotel Monaco, explicó Ebony Walton de DowntownDC BID.

Después de examinar más de 100 vendedores, disfrute de delicias como raclette y s'mores con entretenimiento en vivo, juegos de renos para los niños e instalaciones para tomar fotografías.

Está abierto desde el mediodía hasta las 8 p. m. todos los días, del 22 de noviembre al 23 de diciembre, excepto el Día de Acción de Gracias.

DC Holiday Market at Dupont Circle

Viernes 22 de noviembre a domingo 15 de diciembre, detrás de la librería Kramers

El Distrito de Mejora Comercial de Dupont Circle y Diverse Markets Management organizan su mercado navideño en el corazón de Dupont Circle.

El mercado incluirá más de 30 vendedores comerciales locales, músicos y DJ. El mercado también contará con alimentos de negocios locales como The Capital Candy Jar y Migue's Mini Donuts.

Está abierto del 22 de noviembre al 15 de diciembre, excepto el Día de Acción de Gracias. El horario es desde después del mediodía hasta las 8 p.m. de lunes a viernes y de 11 a.m. a 8 p.m. los sábados y domingos.

Pajamarama Holiday Market at the Takoma Theater

Domingo 8 de diciembre, descuentos para comercios locales de 8 a.m. a 11 a.m., el mercado navideño abre de 10 a.m. a 3 p.m.

Los compradores que usen pijamas recibirán descuentos por la mañana temprano en los comercios locales participantes. Pase por los restaurantes para tomar un café, comer donas, sándwiches de desayuno y huevos rancheros. Dentro del Teatro Takoma, compre en el mercado navideño que exhibe a artistas, fabricantes y coleccionistas locales con regalos navideños únicos o hechos a mano.

Procrastinator's Holiday Market

Sábado 14 de diciembre de 10 a. m. a 4 p. m., Kraken Kourts and Skates (514 Rhode Island Ave. NE)

Disfrute de un evento de un día en interiores y al aire libre con entretenimiento, viajes gratuitos en tren navideño y una rifa de artículos de los vendedores destacados.

MERCADOS NAVIDEÑOS EN EL NORTE DE VIRGINIA

Del Ray Artisans’ 29th Annual Fine Art & Fine Craft Holiday Market

Del viernes 6 de diciembre al domingo 22 de diciembre, galería Del Ray Artisans en el Nicholas A. Colasanto Center

Observe las bellas artes y artesanías únicas hechas a mano por artistas locales con materiales que incluyen fibra y textiles, vidrio, joyas, medios mixtos, arcilla polimérica y adornos. Se presentarán diferentes artistas cada fin de semana. Todas las ganancias de los calendarios de pared 2025 comprados con obras de arte de Del Ray Artisans apoyarán a la organización sin fines de lucro.

El horario será los viernes de 6 a 9 p. m., los sábados de 9 a. m. a 5 p. m. y los domingos de 11 a. m. a 5 p. m.

Old Town Alexandria Christmas Market and Holiday Craft Show

Sábado 14 de diciembre de 11 a. m. a 4 p. m., John Carlyle Square (300 John Carlyle Square)

En este mercado al aire libre, encontrará artículos hechos a mano por artesanos locales, comida, música navideña y todo el ambiente navideño. El evento también ofrecerá un rincón para niños donde los niños pueden crear sus propios adornos.

Herndon WinterMarkt

Sábado 14 de diciembre de 12 a 7 p. m., esquina de las calles Lynn y Station

Disfrute de un mercado navideño de estilo europeo conocido por la colección de comida, bebidas, regalos y decoraciones navideñas hechas a mano. Después de las compras, disfrute de las tradiciones como una exhibición de trenes a escala navideña y una exhibición de artesanías navideñas.

Fairfax City Holiday Market

Del 6 al 8 de diciembre y del 13 al 15 de diciembre, Old Town Square

Viernes: de 5 a 8 p. m., sábados: de 12 a 6 p. m., domingos: de 12 a 5 p. m.

Compre artículos de artistas locales mientras disfruta de música en vivo durante dos fines de semana en Old Town Square de Fairfax. Los vendedores de artesanías variarán según el fin de semana. Las fotos con Santa Claus estarán disponibles los domingos.

MERCADOS NAVIDEÑOS EN MARYLAND

Silver Spring Christmas Market and Holiday Craft Fair

Domingo 3 de diciembre de 12 a 16 h, Veterans Plaza en Silver Spring

Más de 80 pequeñas empresas locales se presentarán en el evento de un día. Los vendedores exhibirán sus productos, desde joyas y productos horneados hasta productos para el cuidado del cuerpo y el cabello.

Empowered Women International 11th Annual Holiday Market

Sábado 7 de diciembre · 11 a. m. a 4 p. m., Silver Spring Civic Building

El 11.° mercado navideño anual de EWI incluirá más de 50 pequeñas empresas locales propiedad de mujeres.

"¡Estamos orgullosos de que este año, la mayoría de las empresas que se presentarán sean propiedad de negros, latinos e inmigrantes!", afirmó EWI.

Sparkle Mart

7 y 8 de diciembre, Greenbelt Community Center

Llene sus bolsas con obsequios de docenas de vendedores en tres pisos del centro comunitario. Los camiones de comida y la música en vivo convierten este lugar en un destino de diciembre.

Brentwood Artisan Shop Craft Holiday Fair and Mead Tasting Lounge

Sábado 14 de diciembre, de 11 a. m. a 4 p. m.

Compre regalos de más de una docena de artistas locales mientras disfruta de una banda de música en vivo. Maryland Meadworks estará en el lugar para disfrutar de algunas bebidas festivas.

BlackRock Center for the Arts Holiday Market

Sábado 14 de diciembre de 2 a 6:30 p. m.

El mercado navideño del BlackRock Center for the Arts se alegrará aún más con las presentaciones de coros de niños que interpretarán selecciones de canciones navideñas durante todo el día. Además de música navideña, el evento incluirá artesanías, bocadillos y la aparición de Santa Claus de 2 a 4 p. m.