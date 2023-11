Esto es lo que debes saber sobre las elecciones generales en Virginia

Aunque su nombre no aparecerá en la boleta, el gobernador republicano Glenn Youngkin ocupa un lugar preponderante en las elecciones generales del martes en Virginia.

Los republicanos esperan obtener el control total de la legislatura estatal y despejar el camino para que el gobernador promulgue sus propuestas sobre aborto, educación, impuestos y otras prioridades políticas clave. Los demócratas buscan mantener el control de al menos una cámara y posiblemente cambiar la otra para seguir sirviendo como freno a la agenda de Youngkin.

En 2021, los republicanos obtuvieron una estrecha mayoría de 52 a 48 en la Cámara de Delegados y arrasaron en todos los cargos constitucionales a nivel estatal. Mientras tanto, los demócratas tienen una escasa mayoría de 22 a 17 en el Senado estatal. Un escaño adicional en el Senado estatal ocupado recientemente por un republicano está vacante.

El gobernador ha participado activamente en la campaña electoral de Virginia. Desde su elección en 2021, su comité de acción política ha gastado $19 millones en contribuciones a candidatos legislativos, comités locales de partidos y otros gastos de campaña. Y como posiblemente esté considerando una entrada tardía a la carrera presidencial de 2024, el resultado de las elecciones del martes podría interpretarse como un referéndum sobre el propio Youngkin.

Los 40 escaños del Senado estatal y los 100 escaños de la Cámara estatal estarán en la boleta, pero el equilibrio de poder probablemente será determinado por un puñado de distritos competitivos en el norte de Virginia cerca de Washington DC, Virginia central cerca de Richmond y el suroeste de Virginia en Hampton Roads.

En el Senado estatal, los demócratas enfrentan carreras competitivas en los cuatro distritos que votaron por el demócrata Joe Biden para presidente en 2020 pero luego apoyaron a Youngkin el año siguiente.

DISTRITOS CLAVE

En el Distrito 24, que incluye Yorktown y Newport News, el actual senador estatal demócrata Monty Mason se postula para la reelección contra el republicano Danny Diggs, exalguacil del condado York durante mucho tiempo. También en el área de Hampton Roads, la demócrata Clinton Jenkins se enfrenta a la republicana Emily Brewer por el escaño disponible en el Distrito 17, a lo largo de la frontera oriental de Carolina del Norte.

Más al norte, en Fredericksburg, el demócrata Joel Griffin y la republicana Tara Durant compiten por el escaño vacante en el Distrito 27. En el norte de Virginia, el demócrata Russet Perry y el republicano Juan Pablo Segura se enfrentan en el Distrito 31, un escaño abierto que cubre partes de los condados Loudoun y Fauquier, en los suburbios exteriores de Washington.

En el Distrito 16, justo al noroeste de Richmond, la actual senadora estatal republicana Siobhan Dunnavant enfrenta un desafío del demócrata Schuyler VanValkenburg en un área dominada por Biden en 2020 y por el exgobernador demócrata Terry McAuliffe en su fallido intento de reelección en 2021.

En la Cámara estatal, los actuales senadores estatales republicanos Kim Taylor en el Distrito 82 de Petersburgo y Karen Greenhalgh en el Distrito 97 de Virginia Beach enfrentan fuertes desafíos demócratas.

También hay carreras competitivas en tres escaños abiertos: el Distrito 21 en el norte de Virginia, el Distrito 57 al noroeste de Richmond y el Distrito 65 en Fredericksburg. Los cinco escaños están en distritos que optaron por Biden en 2020 y Youngkin en 2021.

Independientemente del resultado de las elecciones, la legislatura verá más cambios de lo habitual como resultado de un nuevo conjunto de mapas de distrito que provocó un número récord de jubilaciones y de titulares derrotados en las primarias de junio.

Otras contiendas notables del martes son una medida electoral en Richmond que autoriza un casino y la carrera por el cargo de commonwealth's attorney en el condado Loudoun.

Aquí un vistazo a lo que puede esperar la noche de las elecciones:

DÍA DE ELECCIÓN

Las elecciones generales de Virginia se llevarán a cabo el martes. Las urnas cierran en todo el estado a las 7 p.m. hora del este.

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?

The Associated Press brindará cobertura para 105 contiendas en Virginia, incluidas 35 en el Senado estatal, 68 en la Cámara de Delegados, una en el condado Loudoun para el commonwealth's attorney y una medida electoral en Richmond sobre la autorización de un casino. Los 40 escaños del Senado estatal y los 100 escaños de la Cámara estatal están sujetos a elección este año, pero varios escaños en ambas cámaras no están disputados.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?

Todos los votantes registrados en Virginia son elegibles para votar en las elecciones generales del martes. La fecha límite para registrarse para una boleta regular era el 16 de octubre. Cualquiera que se haya registrado después de la fecha límite recibirá una boleta provisional y los funcionarios electorales determinarán su elegibilidad después del día de las elecciones.

NOTAS SOBRE LOS RESULTADOS

Normalmente, en las elecciones legislativas, una herramienta analítica clave para hacer decisiones electorales es comparar el resultado de la votación de la noche electoral actual con los resultados de elecciones anteriores para la misma contienda.

Dado que esta es la primera elección celebrada bajo estos nuevos límites, los resultados anteriores del Senado y la Cámara no son un punto de comparación significativo. Sin embargo, los resultados a nivel de distrito de la carrera presidencial de 2020 y la carrera para gobernador de 2021 brindan una idea general del historial de votación partidista de cada distrito.

Virginia informa los resultados por tipo de votación, incluido el día de las elecciones, las boletas anticipadas en persona y por correo. En contiendas competitivas, la AP evaluará si los resultados son consistentes en todos los tipos de voto. Si hay diferencias significativas, es posible que no se declare algún ganador hasta que haya más votos disponibles de cada uno.

Virginia no realiza recuentos automáticos. Los candidatos pueden solicitar y pagar recuentos si el margen entre los dos mejores candidatos es de un punto porcentual o menos. El gobierno pagará el recuento si el margen es inferior a 0,5 puntos porcentuales o si el resultado final ha cambiado.

¿CÓMO SON LA PARTICIPACIÓN Y EL VOTO ANTICIPADO?

Hasta el miércoles, había 6,122,466 votantes registrados en Virginia, pero el estado no registra votantes por partido. Más de 582,000 votantes habían emitido su voto antes del día de las elecciones, el 36% por correo y el 64% en persona.

En las elecciones generales de 2022, el 32% de los votos se emitieron antes del día de las elecciones. Fue ligeramente superior en las elecciones generales para gobernador de 2021, con un 36%.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para más información sobre las elecciones de Virginia.