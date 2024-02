Madre da testimonio tras balacera que cobró la vida de su hijo de 2 años en Langley Park

Una madre adolescente que perdió a su hijo de 2 años tras una balacera en un complejo de apartamentos en Langley Park, Maryland compartió su desgarrador testimonio sobre los intentos de salvar a su hijo y las heridas que sufrieron ambos.

Según autoridades, la joven y el pequeño Jeremy Poou-Cáceres no eran los objetivos del tiroteo ocurrido en la cuadra 1400 de Kanawah Street sobre las 5:35 p.m. el jueves.

La madre dijo que regresaba de comer con su hijo y lo estaba empujando en un coche cuando comenzaron los disparos.

“Cuando yo escuché los primeros disparos, yo dije, tengo que correr y tengo que salvar a mi niño”, afirmó. Telemundo 44 está protegiendo su identidad por tratarse de una víctima y testigo de una investigación que sigue en curso.

La investigación al momento establece que un testigo vio a los dos sospechosos disparar contra otro grupo tras una presunta disputa por territorio de drogas, dejando a Jeremy y a su madre en medio del fuego cruzado.

“Cuando yo recibí una bala que fue [en la pierna], que me traspasó, caí y se me durmió mi pie. Yo no podía levantarme y me arrastré al niño, pero cuando yo llegué al niño, era muy tarde”, dijo.

Dos sospechosos, Israel Fuentes Jr., de 33 años, y Johnny Turcios, de 28 años, se presentaron el lunes en la corte, donde se dictó que permanecerán detenidos sin derecho a fianza mientras enfrentan cargos por la muerte de Jeremy y por la agresión en primer grado e intento de asesinato de su madre.

“Eso fue un impacto demasiado duro para mí, ver a mi hijo sangrando y vomitándome encima sangre. Eso fue algo que no me hace llorar ya porque es un trauma... y que te lo quiten de esa manera no es justo”, dijo la madre.

A pesar de sus propias heridas, ella trató de ayudar al pequeño.

“No sé de dónde agarré yo fuerzas para levantarme. El niño estaba embrocado y estaba saliendo la sangre de atrás y de enfrente y en su boca. Mi instinto fue taparle su parte de atrás e intentar taparle enfrente y yo le gritaba y lo movía y yo le decía, ‘No Jeremy, mi niño no se ha ido’”, dijo.

Ya en el hospital, recibió la noticia que ninguna madre quiere escuchar.

“Dos horas después, me dijeron que mi bebé había fallecido en el hospital o al llegar al hospital, si mal no recuerdo”, dijo.

Según los documentos de la corte, Fuentes supuestamente llamó a la policía 90 minutos después del tiroteo diciendo que había sido víctima de un robo a mano armada cerca del lugar de la balacera, donde le habían llevado su celular.

Fuentes habría bloqueado el número desde el cual llamaba para evitar que la policía pudiera localizarlo También dijeron que mostraba “conciencia de culpa”.

La policía dijo que localizaron el teléfono de Fuentes en un apartamento en University Boulevard. Ahí encontraron a Turcios y se lo llevaron para interrogarlo.

Según las autoridades, en el apartamento también hallaron un arma y en los escalones, un guante de látex azul que hacía juego con un guante encontrado cerca del auto Ford Explorer que habrían usado para escapar de la escena.

Los investigadores también obtuvieron un video del vehículo robado en el que supuestamente viajaban los responsables. Las imágenes muestran a cuatro sospechosos saliendo ocho minutos después de que Jeremy y su madre fueran baleados.

La policía dijo que además se encontró un rifle estilo AK-47 en la camioneta.

Cualquier persona con más información sobre el asesinato debe llamar a las autoridades.