Madre nicaragüense exige respuestas: policía se tardó 2 años en avisarle  muerte de su hijo

Tras años de buscar a su hijo y exigir respuestas por parte de las autoridades, una madre de Langley Park dijo recibir la peor noticia de su vida: que su hijo fue hallado muerto en 2022 y la policía no se lo había notificado.

Corina Amador dijo estar destrozada y que no entiende por qué la policía del condado Prince George’s supuestamente se demoró casi dos años en informarle que el cuerpo del joven fue encontrado dos días después de su desaparición.

Brayan Saenz Amador, de 19 años y de origen nicaragüense, fue visto por última vez en octubre de 2022. Desde entonces, Corina Amador dice que se comunicó varias veces con el detective que dirigía el caso de la desaparición del joven.

“Yo de vuelta lo volví a llamar en octubre y le digo que qué noticias me tiene y me dice que me tiene noticias ya. Él me dijo que me había fallado porque mi hijo estaba muerto”, relató Amador a Telemundo 44.

Según el reporte policial obtenido por este medio, el 28 de octubre de 2022 en horas de la madrugada, dos días después de la supuesta desaparición de Brayan Saenz, oficiales de la policía de Prince George’s encontraron un cuerpo dentro de un vehículo Toyota Sienna estacionado en el 2210 de University Boulevard.

Asimismo, el reporte indica que ese mismo día el fallecido fue identificado como Brayan Antonio Saenz Amador.

“Todos los días lloro a mi hijo. Este es un sufrimiento. Solo Dios sabe lo que yo he pasado en este país”, explicó la madre.

Amador señaló que presuntamente le informaron que el cuerpo de Brayan fue cremado para después ser depositado en una fosa común. Sus órganos, al parecer, habrían sido donados a la ciencia.

“¿Por qué lo enterraron y no me dijeron a mí si ellos sabían que yo lo estaba buscando?”, cuestionó.

Amador aún no sabe cuál fue la causa exacta de la muerte de su hijo. El jueves intentó obtener el acta de defunción y Telemundo 44 la acompañó hasta las oficinas de Registros Vitales de Hyattsville.

Al llegar, la madre le dijo a este medio que "no tenían nada".

Siguen pasando los días y Amador insiste en que ella no descansará hasta que su hijo pueda ser sepultado en su país y finalmente descanse en paz.

“Él no se merecía eso, no nos merecíamos eso porque todos venimos aquí con un sueño”, concluyó.

Telemundo 44 se comunicó con la policía del condado Prince George's y la Oficina del Médico Forense en Baltimore. Ambas instituciones aseguraron que están procesando la solicitud de información pero que necesitan tiempo.

