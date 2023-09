Metro anticipa posibles despidos y retrasos en el servicio ante brecha presupuestaria

Metro emitió una advertencia sobre posibles despidos, una congelación de las contrataciones y recortes de servicios si no se logran avances para cerrar una brecha presupuestaria proyectada de $750 millones.

Si bien los impactos presupuestarios no entrarían en vigor hasta el 1 de julio, la agencia de tránsito anticipó que tal vez tenga que comenzar a emitir avisos este invierno a los empleados sobre la posibilidad de despidos y reducciones de personal con fines de planificación.

"No veo un escenario en este momento en el que no se produzca el aviso y en el que no se produzca la congelación de las contrataciones", indicó el gerente general de Metro, Randy Clarke, a los periodistas durante una sesión informativa el lunes.

Una combinación inoportuna de la pandemia de coronavirus, una inflación récord y una grave disminución en el número de pasajeros han pasado factura a los resultados de Metro.

Además, millones de dólares en créditos federales que Metro entregó a jurisdicciones locales en el punto álgido de la pandemia nunca han sido devueltos, según la agencia de tránsito.

Por su parte, los líderes metropolitanos argumentaron que, a menos que haya un aumento en la cantidad de dinero que la agencia de transporte recibe de las jurisdicciones locales, habrá que tomar decisiones difíciles. Para aumentar la ansiedad, probablemente sería necesario cambiar las leyes locales para que Metro reciba fondos superiores a la cantidad regular en subsidios que recibe de las localidades.

"El momento del ciclo presupuestario no se alinea con el momento del ciclo legislativo", dijo Clarke. "Estas cosas van a llegar a un punto de colisión".

En el mejor de los casos, la agencia de tránsito aún necesitaría cientos de millones más de DC, Maryland y Virginia para el próximo año fiscal para cerrar la brecha.

Los líderes metropolitanos escucharán un informe inicial sobre los desafíos presupuestarios el jueves durante una reunión de la junta directiva, pero la situación parece grave.

Según una presentación de la junta, “para cerrar este déficit por sí solo, Metro necesitaría un escenario de reducción del servicio en un 67%”.

Eso podría significar, en algunos casos, trenes de tan solo cuatro vagones de largo, mayores tiempos de espera para los pasajeros y cortes en las líneas de autobús.

Ese nivel extremo de recortes podría detener el repunte del número de pasajeros que la agencia de tránsito ha estado experimentando y, a su vez, requeriría fuertes recortes en las funciones de mantenimiento, policía y servicio al cliente.

Los funcionarios de Metro dijeron que están haciendo sonar la alarma ahora para que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo.

"Aún soy optimista de que esto se resolverá", afirmó Clarke.

Tras la actualización, la presidenta de la Junta Directiva del Consejo Metropolitano de Gobiernos de Washington, Kate Stewart, emitió una declaración que dice en parte:

"La economía y la calidad de vida de nuestra región dependen de un sistema de Metro confiable y sostenible. Los líderes estatales, locales y federales deben priorizar garantizar que evitemos el abismo fiscal al que se enfrenta el sistema y trabajar juntos para encontrar una solución de financiamiento sostenible a largo plazo".

La agencia de tránsito advirtió por primera vez a los pasajeros sobre la brecha presupuestaria en junio.