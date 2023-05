Moore se compromete a firmar leyes para el control de armas en Maryland

ANNAPOLIS, Maryland — El gobernador de Maryland, Wes Moore, anunció el jueves que planea firmar medidas de control de armas aprobadas por los legisladores en respuesta a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos el año pasado.

El fallo del tribunal superior en Nueva sobre el caso New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen puso fin a un requisito similar a una ley de Maryland para que las personas demuestren una necesidad particular de obtener una licencia para portar un arma oculta en público.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Estamos revisando y verificando la constitucionalidad ahora, pero sí, planeo firmarlos pronto”, anticipó Moore.

Una de las medidas elimina el lenguaje de "razón buena y sustancial" de la ley de Maryland que el tribunal consideró inconstitucional en el caso Bruen. Pero la Asamblea General de Maryland, controlada por los demócratas, también endureció las leyes sobre armas en otros aspectos. Por ejemplo, los legisladores aprobaron una medida que evitaría que alguien porte un arma de fuego oculta en ciertas áreas.

“Primero, la decisión de Bruen de la Corte Suprema fue incorrecta, punto final”, opinó Moore.

La legislación generalmente prohibiría que una persona use, porte o transporte un arma de fuego en un "área para niños o personas vulnerables" o en un "área de propósito especial".

Según la pieza legislativa, una persona no puede portar un arma de fuego en un centro de preescolar o prejardín de infantes, ni en sus terrenos, ni en una escuela primaria o secundaria, ni en un centro de atención médica.

Un área de propósito especial se define como un lugar con licencia para vender o dispensar alcohol o cannabis, un estadio, museo, hipódromo o casino. El proyecto de ley también prohíbe que una persona use, porte o transporte un arma de fuego en un área gubernamental o de infraestructura pública si el área muestra un letrero claro y visible en la entrada principal que indica que no está permitido.

Moore, quien habló durante un aparte con los medios en el Capitolio, indicó que se necesita hacer más “para abordar el problema de la violencia en nuestra sociedad”.

“Y tenemos que abordar la facilidad con la que las personas pueden obtener armas de fuego porque sabemos cuánto afecta eso a las libertades básicas de todos los habitantes de Maryland, y eso es algo que no se mantendrá mientras yo sea el gobernador. ”, señaló.

La medida también aumenta la tarifa para una solicitud inicial de un permiso de armas de fuego de $75 a $125. La tarifa de renovación o solicitud subsiguiente de un permiso de armas de fuego aumenta de $50 a $75, y la tarifa de un permiso de armas de fuego duplicado o modificado pasaría de $10 a $20.