Moore se reúne con congresistas para discutir la reconstrucción del puente en Baltimore

El gobernador de Maryland, Wes Moore, anunció el lunes que planea reunirse con miembros del congreso para discutir el apoyo a la reconstrucción del puente Francis Scott Key, el cual ha bloqueado el principal canal de envío en el puerto de Baltimore durante casi dos semanas.

“Voy a pasar parte de esta semana con nuestra delegación en reuniones con líderes y miembros de alto rango en el Congreso, haciéndoles saber que este tema no es partidista. Es una responsabilidad patriótica poder apoyar a uno de los grandes motores económicos de este país”, aseguró Moore en una entrevista con The Associated Press.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Esta es una oportunidad para apoyar a un puerto que es directamente responsable de la contratación de decenas de miles de personas”, añadió.

Los legisladores de Maryland aprobaron y enviaron a Moore el lunes una medida que autoriza el uso de fondos de emergencia del estado para ayudar a los empleados portuarios. El gobernador tenía previsto firmar la legislación de emergencia el martes y ponerla en vigor de inmediato.

El puente se derrumbó el 26 de marzo luego de que el carguero Dalí se estrellara contra uno de sus soportes al quedarse sin energía poco después de zarpar de Baltimore con destino a Sri Lanka. El barco emitió una alerta de emergencia con tiempo suficiente para que la policía detuviera el tráfico, pero no lo suficiente para salvar a trabajadores que llenaban los baches en el puente.

Las autoridades creen que seis trabajadores (inmigrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador) cayeron al río Patapsco perdiendo la vida. Otros dos sobrevivieron. Se han recuperado los cuerpos de tres trabajadores, pero aún continúa la búsqueda de las otras víctimas.

Moore dijo que el estado sigue centrado en apoyar a las familias de los seis trabajadores y lograr que cierren este capítulo en sus vidas.

“Todavía estamos muy concentrados en brindar consuelo y apoyo a estas familias”, afirmó Moore. “Esto no ha parado. Sigue siendo una operación 24 horas al día, 7 días a la semana”.

Se han despejado canales alternativos temporales, y el cuerpo de ingenieros del ejército de EEUU anunció la semana pasada que espera abrir un canal de acceso limitado para barcos portacontenedores y algunas embarcaciones que transportan vehículos y equipos agrícolas para el final del mes de abril. Las autoridades pretenden restablecer la capacidad normal del puerto de Baltimore para finales de mayo.

Decenas de personas se reunieron en una iglesia de Baltimore para recordar a los seis trabajadores fallecidos tras el colapso del puente Francis Scott Key.

Moore se mostró optimista sobre el progreso en la reapertura de canales y dijo que, si en la mañana del colapso le hubieran dicho que habría dos canales abiertos en dos semanas, “habría dicho que suena ambicioso, considerando lo que vimos, pero ahí es donde estamos”.

El gobernador también habló del progreso en la remoción de escombros y dijo que las cuadrillas pudieron sacar 350 toneladas de acero del río Patapsco el domingo.

Más de 50 buzos de salvamento y 12 grúas están en el lugar para ayudar a cortar secciones del puente y retirarlas de la vida fluvial clave. Las tripulaciones comenzaron a retirar contenedores de la cubierta durante el fin de semana y están avanzando en la eliminación de secciones del puente que se encuentran a lo largo de la proa del barco para que eventualmente pueda moverse, según el comando unificado de respuesta de Key Bridge.