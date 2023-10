Muere madre de 3 niños tras ser impactada por una bala perdida en el condado Charles

Amigos y familiares se reunieron el domingo para recordar a una madre de Maryland que estaba disfrutando de una noche de fiesta con amigos cuando fue asesinada a tiros.

Mariah Logan, de 27 años, fue una de las dos personas asesinadas a tiros en White Plains la madrugada del viernes cuando dos hombres se pelearon afuera de Jammie's Paddock en Crain Highway poco después de la medianoche, según la Oficina del Alguacil del condado Charles.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Los investigadores dijeron que intercambiaron disparos y una bala entró en el bar y alcanzó a la madre de tres hijos.

“Ella no se merecía esto. ¿Qué pasó? Quiero decir, simplemente no sabía qué hacer. No sabía qué pensar, qué hacer. Simplemente pensé que era irreal”, expresó la madre de la víctima, Kenyatta Ellis.

Uno de los hombres implicados en la pelea, Paul Ernest Fleming, de 36 años, también falleció.

Los agentes arrestaron a James Coffen, de 45 años, por asesinato en primer y segundo grado.

El domingo por la noche, decenas de personas se reunieron en el jardín delantero de la familia, encendiendo velas y sosteniendo globos rojos y negros. A través de himnos y oraciones, honraron una vida truncada.

“[Siento que] perdí a mi mejor amiga, mi única hermana. Estoy herida, estoy enojada. Todo”, afirmó Diamond Logan-Ellis, hermana de la víctima.

Días después de la muerte de Logan, su afligida madre busca respuestas y se aferra a los recuerdos.

“A ella le encantaba cantar", precisó. “Sus hijos eran su vida y ella simplemente era Mariah. Todo el mundo lo sabía: ella era Mariah”.

Mientras su familia llora y busca justicia, también ora por fortaleza.

"Estoy entumecida. Estoy enojada. Y, ya sabes, pienso que no es justo. Eso es lo que siento”, lamentó Termmetrice Wilson, la abuela de Logan.

Logan deja atrás a tres niños pequeños, de 9, 6 y 4 años.

“Fue muy difícil para mí sentarme allí y decirles a tres niños que su madre no volverá. Eso es lo peor que podría hacer en mi vida, lo más difícil que podría decirles a mis nietos. Pero tenía que hacerlo. Pero con suerte, la justicia prevalecerá”, concluyó el padre de Logan, Theodore Ellis.