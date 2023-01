“Nos ignoran”: inquilinos en Virginia denuncian que han estado meses sin calefacción y agua caliente

Varios inquilinos de un complejo de apartamentos en Annandale, Virginia dicen que han estado meses sin calefacción o agua caliente, y aseguran que la compañía que maneja las viviendas le ha hecho caso omiso a sus reclamos.

Tras varias quejas, los vecinos de Vistas of Annandale Apartments dijeron que aún no han reparado el sistema. Aunque en estos días gozan de buen tiempo, durante las pasadas heladas, dijeron que tuvieron que sobrevivir por sus propios medios.

“A veces tampoco tenemos agua caliente. Osea tengo que hacer a la antigua, calentar una olla o algo para poder bañarme”, explicó el residente Ángel Rafael Solares.

Solares contactó a la administración de su complejo cuando, según él, “a partir de noviembre cuando empezó ya el frío sentí que no había calefacción. Conectaba, empezaba a fluir aire, pero solo aire natural. No calentaba nada”.

"En ese momento pasé por la oficina. Pasé a preguntar qué estaba pasando. [Dijeron] que tenían un problema que estaban arreglando pero que en un par de días eso iba a estar solucionado. Sí lo solucionaron. Tuvimos aproximadamente una semana más de calefacción y luego se cortó”, continuó Solares.

Así comenzó su odisea y la de otros vecinos del complejo.

"Hemos ido a las oficinas pero siempre y nos ignoran. Nos dicen que ya lo van a arreglar y nunca lo han arreglado. Incluso este mes, nos han aumentado más [la factura] porque según una semana tuvimos aire caliente este mes”, afirmó el residente Wilfrido Cortez.

"Cuando vamos a la oficina dicen, ‘O, se ha malogrado una tubería’, y con las manos cruzadas sentadas. ¿Y nosotros qué? Padeciendo en el invierno el frío”, dijo la vecina Mari Cuba. “Eso no es justo”.

Para aquellos que se encuentren en una situación similar, el primer paso es documentar y guardar pruebas de la situación, hacer una queja formal con su complejo de apartamentos y esperar respuesta.

Si eso no funciona, deben contactar al departamento de servicios públicos del condado o ciudad. Finalmente, documentar la respuesta y darle seguimiento.

Eso fue precisamente lo que hizo Solares.

Aunque primero le envió un escrito a la administración donde explicó, “Necesitamos que la calefacción funcione. Es invierno y nos congelamos día y noche. Nuestro hijo tiene ocho años y no puede dormir por el frío”, no paró ahí.

Solares contactó al condado Fairfax.

"Hace como un mes encontré el número de teléfono en el internet. Llamé y me contestaron. Me dijeron que iban a tardar entre una semana y dos para que un investigador venga y se contacte con la oficina, pero hasta ahora, no me han llamado y no tengo ninguna información”, dijo.

En un comunicado, CIM Group, los administradores del complejo de apartamentos, indicó que la compañía adquirió los edificios en julio del 2022 y que han estado trabajando en estos problemas, resultado de años de mal mantenimiento. Confirmaron que el complejo sufrió una falla en la tubería en noviembre que afectó el agua caliente y la calefacción.

También aseguraron que están haciendo todo lo posible para completar el trabajo el día de este reporte, el miércoles 4 de enero. Si no, afirman que restablecerán el servicio por completo el jueves.

El condado Fairfax también respondió: "Estamos conscientes de la problemática de estos residentes y estamos tratando de encontrar soluciones lo más pronto posible”.