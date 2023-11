Pequeña empresaria denuncia que estafa de cheques sin fondos le costó $12,000

Una dueña de un pequeño negocio en el condado Anne Arundel denuncia que una estafa con cheques supuestamente sin fondos la dejó con una deuda de $12,000.

Leslie Moscoso afirmó que el sospechoso fue algunas veces a su negocio, Latina Family Mart, a realizar transacciones válidas antes de cometer los presuntos delitos.

“Esta es mi residencia, aquí traigo pasaporte, este es mi social. Él traía todos sus datos con el”, dijo Moscoso.

Pero lo que parecía un cliente fiel al parecer se transformó en un lobo.

“Después vino durante una semana a cambiar cheques en distintos días por diferentes cantidades”, dijo Moscoso. “Todos los cheques rebotaron”.

La estafa supuestamente dejó a Moscoso con una deuda de unos $12,000, un duro golpe que la guatemalteca asegura haber recibido a poco tiempo de abrir las puertas de su negocio en Glen Burnie.

“Eso me ocurrió en mayo”, dijo Moscoso. “Fue un golpe duro para mi todavía. No me he podido recuperar… porque pues estoy pagando el dinero”.

La policía del condado Anne Arundel investiga el caso e identificó al sospechoso como Mitchell Giancarlos Méndez de la Cruz de 34 años, que aún no ha sido capturado.

“Me siento frustrada porque he ido a las autoridades, llamé a la policía, hice un reporte, pero que no han podido dar con una dirección de él. Entonces que por lo mismo no me han podido ni mandar una fecha de corte”, dijo Moscoso.

Mientras el sospechoso sigue prófugo, la víctima dijo que no podrá dormir tranquila. Insiste en que el sujeto estaría estafando a otros negocios hispanos.

“Hay otra agencia que [él] le fue a hacer fraude ahí con dos cheques”, dijo.

Pero esta no sería la única víctima. La dueña de un establecimiento en Frederick al parecer también habría sido estafada por el mismo sospechoso.

Moscoso asegura que se ha comunicado con el sospechoso y su familia para tratar de llegar a un acuerdo de pago. Sin embargo, no ha tenido éxito.

“Lo único que yo quiero es que mi negocio crezca y no es justo que yo esté pagando dinero y la policía no haga nada”, dijo.

Ahora espera que su experiencia sirva de lección para otros comerciantes del área para que así, no se dejen engañar y no abusen de su confianza.