Presidenta de la Universidad George Washington cataloga como “ilegal” el campamento propalestino

La presidenta de la Universidad George Washington (GWU, en inglés) solicitó el fin del campamento pro palestino en el campus de la institución, calificándolo de "ilegal".

Las protestas en el campus alcanzaron su duodécimo día el lunes, cuando los estudiantes pidieron a la universidad que retire el apoyo financiero de Israel.

En una carta enviada el domingo a la comunidad universitaria, la presidenta Ellen Granberg expresó que GW quiere resolver la situación pero que no está preparada para hacerlo por sí sola.

Granberg pidió el apoyo del Distrito y del Departamento de Policía Metropolitana.

"Apoyo plenamente y animo a nuestra comunidad a hablar y participar en diálogos controvertidos y críticos sobre estos temas cruciales, siempre y cuando ocurran dentro de los límites de las políticas de nuestra universidad y las leyes del Distrito", reza parte de la carta.

"Sin embargo, lo que está sucediendo actualmente en GW no es una protesta pacífica protegida por la Primera Enmienda o las políticas de nuestra universidad. La manifestación, como muchas en todo el país, se ha convertido en lo que sólo puede clasificarse como una ocupación ilegal y potencialmente peligrosa”, agregó. Mira la carta completa aquí.

Los manifestantes en el campamento el domingo dijeron que no estaban de acuerdo con la caracterización de la presidenta y que no irían a ninguna parte a menos que se cumplieran sus demandas.

“Desde el primer día hemos estado diciendo que estas son nuestras demandas, esto es lo que queremos, negociemos, y ella simplemente no ha estado dispuesta a sentarse a la mesa. Ni siquiera ha estado dispuesta a poner un pie en este campamento o incluso en la propiedad pública justo en esta calle”, acotó la organizadora estudiantil Selina Al-Shihabi.

Granberg expresó su preocupación por la participación de personas que no están afiliadas a la escuela y dijo que la protesta fue "cooptada por personas que en gran medida no están afiliadas a nuestra comunidad y no tienen en mente los mejores intereses de nuestra comunidad".

Los organizadores dijeron que esos manifestantes estaban allí para dejar suministros.

Las tensiones podrían aumentar por el campamento que conformaron estudiantes y manifestantes en George Washington University en DC.

El domingo también se celebró el Día de Conmemoración del Holocausto, y un grupo de estudiantes judíos realizó una protesta silenciosa en el campus. Muchos de esos estudiantes expresaron su preocupación y dijeron que no se sentían bienvenidos en el campus.

“Por supuesto, en este momento hay mucha atención en las protestas en el campus, pero la esperanza es que podamos intentar centrar más la atención en los estudiantes. Estaban aquí. Ojalá podamos terminar este semestre y estemos aquí para quedarnos”, destacó el estudiante Sean Shekhman.

La policía de DC dijo que mantendrá su política de no desalojar el campamento pro palestino en la Universidad George Washington mientras siga siendo pacífico.

Nuestra cadena hermana News4 examinó las políticas que guían al departamento sobre si intervienen en cualquier protesta y cuándo. Las políticas incluyen una lista de verificación previa al arresto masivo. Los factores incluyen:

Si ha habido lesiones o daños a la propiedad.

Si el arresto podría causar más lesiones o daños a la propiedad

Si hay suficientes recursos policiales y carcelarios para manejar los arrestos

Si existe una alternativa viable a los arrestos masivos

El sábado, 25 personas fueron arrestadas por allanamiento de morada en la Universidad de Virginia después de que la policía se enfrentara con manifestantes pro palestinos que se negaron a retirar las tiendas de campaña del campus.

Fue el último enfrentamiento en varias semanas tensas y a veces violentas en colegios y universidades de todo el país que han visto docenas de protestas y cientos de arrestos en manifestaciones por la actual guerra entre Israel y Hamas.