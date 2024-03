Presunta agresión contra adolescente de Hyattsville queda captada en video

Un video que muestra a unos adolescentes amenazando a otro hasta el punto de apuntarle con un arma, tiene consternada a una comunidad del condado Prince George's.

En el video, enviado por una madre a Telemundo 44, se escucha como uno de los menores suplica por su vida, mientras los sospechosos comienzan un conteo regresivo.

"Mi familia...Te amo, Dios, te amo", expresó la víctima, antes de ser golpeada varias veces por los sospechosos.

La publicación de las imágenes surge luego que se reportara una amenaza en la escuela intermedia Sonia Sotomayor en Hyattsville el jueves en la tarde. Telemundo 44 trabaja para verificar si existe una conexión entre ambos hechos.

“A las 3:50 mi hijo me llama afligido y me dice que había una persona adentro con una pistola y que no sabía qué es lo que sucedía”, relató una madre de la escuela que prefirió no ser identificada.

Además, algunos padres recibieron una llamada por parte de la escuela que alertaba sobre una amenaza de violencia en las redes sociales y que habían tomado medidas inmediatas.

Ante esto, la escuela Sonia Sotomayor, respondió a través de un comunicado que su principal prioridad es establecer un entorno seguro y ordenado para sus estudiantes y personal. Asimismo, recalcaron que toman las amenazas muy seriamente y que como medida de precaución se desplegaron agentes adicionales en el plantel.

Por su parte, la Policía del Condado Prince George's informó que “está en conocimiento del video y está trabajando para identificar a las personas involucradas para garantizar la seguridad de la víctima, y para determinar cuándo y dónde fue grabado el video”.

Pero a pesar de estas medidas, al parecer muchos estudiantes no asistieron a clases.

"¿Hay salones vacíos? ¡Sí, solo 4 estudiantes! Yo me siento muy mal porque siento que está escuela va peor”, opinó Ilsia Argueta, una madre del plantel escolar.

Si tiene información que ayude al esclarecimiento del caso, puede comunicarse con la policía del condado Prince George's.