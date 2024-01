Rabino denuncia que conductor de Lyft lo golpeó en DC

Un rabino dice que fue atacado por un conductor de Lyft quien le dijo que se saliera del auto porque no le gustaba su “energía”.

Video grabado en un celular muestra al rabí Menachem Shemtov, de 29 años, recibiendo numerosos puñetazos el domingo por la mañana en Connecticut Avenue, dejándolo con laceraciones en la cara.

Shemtov dijo que apenas se había subido al vehículo cuando notó que las cosas no estaban bien. Dijo que el conductor tenía la música alta y le pidió que la bajara.

“Le pedí que bajara la música; la apagó completamente”, dijo Shemtov. “Volteamos por la esquina, y él dijo que no le gustaba mi energía, no le gustaba… gente como yo, [que me] saliera del carro. Me llamó raro y me salí, y por cualquier razón, luego me siguió también, para darme puños en la cara y continuar golpeándome ".

Un video capturado por un testigo muestra a Shemtov siendo agredido.

Shemtov dijo que llevaba una kipá y cree que la agresión tuvo algo que ver con su religión, pero la policía de DC indicó que no está investigando al incidente como un delito de odio.

“Me dijo que me bajara del vehículo”, afirmó Shemtov. “Soy un individuo claramente judío. Estoy muy orgulloso de mi judaísmo. Uso mis artículos religiosos muy visiblemente y orgullosamente, y después más que eso, me persiguió y me agredió físicamente”.

En un comunicado a nuestra cadena hermana News4, Lyft dijo que identificó al conductor.

"Lyft condena inequívocamente este comportamiento", dice el comunicado. "Al enterarnos de este incidente, desactivamos al conductor, y hemos estado en contacto con el pasajero. Animamos a los pasajeros y conductores a denunciar el acoso, la discriminación o cuestiones de seguridad en la aplicación de Lyft”.

La policía aún no ha realizado un arresto. El informe policial indica que el conductor quería saber por qué el rabí cerró la puerta de un golpe, pero no hay mención de acción que podría haber estado basado en el odio.