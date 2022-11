Rápida respuesta de equipo escolar le salva la vida a estudiante de Virginia

La pesadilla de todo padre: Un estudiante del sexto grado en Virginia casi pierde la vida tras colapsar en medio de su clase de educación física luego de que su corazón se detuviese. Debido a la rápida respuesta del equipo escolar, el adolescente hoy vive para contarlo.

Marisol García se ve inundada de emoción al tan solo recordar la desgarradora llamada informando que su hijo de 11 años, Leo, sufrió un paro cardíaco.

"Cuando le dicen a uno, a tu hijo se le paró el corazón, imagínese", dijo García. "Ay Dios mío. Ahí fue cuando ya, algo me bajo y solo pensé en mi hijo. Y dije, ‘¿Qué está pasando?’ Y me dice, ‘No se le siente el pulso señora’. Y en el momento empiezo a gritar”.

Y es que esta madre dice ha sido bendecida con dos milagros. El primero, sobrevivir tras haber estado en coma.

"Yo tuve Covid en el 2020 y estuve entubada por 7 semanas”, explicó García.

El segundo, llevar a su hijo a la escuela ese día, 27 de octubre.

"Lo vine a dejar esa mañana en la escuela porque perdió el bus y yo estaba decidiendo si venía o no, y al final dije, bueno lo voy a dejar porque él ya había perdido dos días”, afirmó.

Leo no se había sentido bien por días. Sin embargo, fue precisamente el estar en la escuela lo que le salvó la vida, gracias a la rápida acción de sus mismos maestros.

"Honestamente, llegué y comencé RCP”, dijo Christine Ware, maestra de educación física.

También se le deben las gracias a los primeros auxilios y la rápida respuesta de los paramédicos, la policía y bomberos del condado Fauquier.

"Para la escuela, para los niños y para cualquier gente que necesite ayuda, nosotros en el departamento de fuego, la policía y el condado trabajamos juntos y entrenamos juntos”, dijo Gilda Castro, paramédica del condado.

"Eso es lo que yo digo, solo Dios sabe lo que hace, porque imagínese si yo me hubiera quedado con mi hijo en la casa. Yo no puedo hacer eso. Yo no sé dar RCP", dijo García.

El pequeño Leo dijo estar agradecido: "Dios me salvó y me dio otro chance”.

Desea volver a su vida cotidiana, pero tendrá que esperar un poco más. Tras el incidente, Leo fue operado del corazón y ahora tiene un marcapasos, por lo que aún no ha podido reintegrarse a sus actividades escolares ya que espera la autorización de sus doctores.