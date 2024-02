Renuncia la superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Montgomery

La Superintendente Monifa McKnight de las Escuelas Públicas del Condado Montgomery aceptó renunciar el viernes.

Declaraciones de la Junta de Educación del Condado Montgomery y McKnight rezaron que habían “acordado mutuamente a separar”.

El cambio viene después de que la inspectora general de la jurisdicción (OIG, por sus siglas en inglés) encontró fallas en la manera que el distrito escolar aborda quejas de mala conducta de empleados.

El Concejo del Condado Montgomery le había pedido al OIG investigar como el sistema escolar maneja quejas de conducta sexual inapropiada después de que el exdirector de William H. Farquhar Middle School, Joe Beidleman, fue accendido aunque había sido acusado de acoso sexual y bullying más que una docena de veces durante siete años. Algunas de esas denuncias no se investigaron.

McKnight le dijo a un comité del Concejo del Condado Montgomery que no sabía de la investigación interna sobre Beidleman cuando la junta escolar aprobó su ascenso de forma unánime a la posición de director de Paint Branch High School.

“Dado a que soy la superintendente, es mi responsabilidad corregirlo y asegurar que esto no vuelva a pasar”, le dijo previamente a nuestra cadena hermana News4.

Hace dos semanas, McKnight dijo que el concejo escolar quería que se retirara sin justificación. Dijo que creía que el motivo era algo más que su desempeño como superintendente. Luego dijo que no tenía planes de dejar su posición.

La Asociación de Educadores del Condado Montgomery indicó el mes pasado que apoyaban la decisión de sacar a McKnight.

“Nuevas revelaciones indican cada vez más que la superintendente ha estado más preocupada por protegerse a sí misma y a sus asociados más cercanos que por hacer lo correcto con el personal y los estudiantes de primera línea”, decía en parte su declaración.

En una reunión de la junta escolar la semana pasada, simpatizantes de McKnight la aplaudieron.

“Esto es una caza de brujos”, dijo la activista comunitaria Lucy Hayes.

En su comunicado, McKnight dijo que la situación se había vuelto demasiado distracción.

“Cuando el enfoque ya no está en los que he acordado servir, debo controlar mi propio destino”, dijo en la letra. “También he mantenido que es crítico que mi reputación permanezca basada en los hechos y la verdad. Desde hoy, después de reflexión cuidadosa, oración y la voluntad de exigir ecuanimidad, he llegado a una separación mutuamente acordada con la Junta de Educación”.

La junta escolar dijo que nombrará un superintendente interino la próxima semana y comenzará una búsqueda nacional para un reemplazo permanente.

“La junta escolar está consciente del importante trabajo por delante”, dijo la junta escolar en un comunicado. “Debemos restaurar confianza, comenzar a sanar y asegurar que nuestro sistema escolar está equipado para servir a los estudiantes, el personal y las familias que forman nuestra excelente comunidad”.

Mientras salían de una reunión privada la tarde del viernes, miembros de la junta escolar se rehusaron a contestar preguntas sobre por qué McKnight se estaba retirando.

No se revelaron detalles de ningún acuerdo financiero entre el distrito escolar y McKnight. Ganaba $320,000 al año y tenía un contrato de cuatro años.

El abogado de McKnight no respondió a una solicitud por comentario la tarde del viernes.

El Ejecutivo del Condado Mar Alrich dijo que no sabe por qué McKnight dejó su posición pero que quiere que se publiquen las razones.

“Estas preguntas se tienen que contestar en algún momento”, dijo.

MCKNIGHT ACEPTÓ LA POSICIÓN DURANTE LA PANDEMIA

McKnight era la primera mujer y segunda persona de color en dirigir el distrito escolar más grande del condado Montgomery.

Ella es una ex maestra, directora y administradora del distrito. Se unió a MCPS en 2001 y tiene títulos de la Universidad de Maryland y Bowie State University.

Ella llegó a la posición de superintendente interina en marzo del 2021 y supervisó el regreso a aprendizaje en personas de tiempo completo en el otoño. Algunas escuelas cerraron mientras enfrentaban una aumento en los casos del COVID durante la ola de la variante omicron. Algunos padres criticaron MCPS por enviar mensajes contradictorios y no abordar la confusión mientras los casos de COVID se dispararon a más de 10,000 después de las vacaciones de invierno. McKnight previamente se disculpó y prometió restaurar la confianza. También se comprometió a abordar las cuestiones sociales en el sistema escolar, incluida la violencia.