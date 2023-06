Renuncia maestra que fue baleada por estudiante en Virginia, según funcionarios

La maestra de primer grado que recibió un disparo de su estudiante de 6 años en Virginia renunció a su cargo, según funcionarios escolares. Esto ocurre más de dos meses después de que demandó al distrito por $ 40 millones.

El último día del contrato de Abby Zwerner fue el lunes, informaron las Escuelas Públicas de Newport News en un comunicado. El distrito dijo que Zwerner notificó a recursos humanos en marzo que no regresaría el próximo año escolar.

Zwerner, de 25 años, recibió un disparo en la mano y el pecho mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su salón de clases el 6 de enero. Pasaron casi dos semanas en el hospital y se sometió a múltiples cirugías.

Zwerner presentó su demanda a principios de abril, alegando que los funcionarios escolares ignoraron múltiples advertencias de que el niño tenía un arma y estaba de un humor violento ese día.

La junta escolar ha respondido, pidiéndole a un juez que desestime el caso y argumentando que Zwerner debería obtener compensación laboral en su lugar.

WAVY-TV informó por primera vez que Zwerner ya no trabajaba para el distrito el martes. En una entrevista con la estación, un abogado de Zwerner caracterizó su partida como un despido.

El abogado Jeffrey Breit citó un correo electrónico que los funcionarios escolares enviaron a Zwerner en mayo, indicando que habían "procesado una separación de empleo para usted a partir del cierre de operaciones el 12/06/2023".

Breit le dijo a WAVY: “No creo que puedas leer esto de otra manera que no sea que te han despedido. Y eso es lo que ella piensa. Ella no lo entiende; no hay otra comunicación".

Las Escuelas Públicas de Newport News refutaron la afirmación de Breit en un comunicado el martes.

“Cada empleado que se separa de la división escolar recibe una comunicación similar”, respondió el distrito.

El sistema escolar también proporcionó correos electrónicos entre el distrito y Zwerner en los que el maestro escribió: “Deseo renunciar. Gracias."

Breit no respondió a un correo electrónico ni a una llamada telefónica de The Associated Press en busca de comentarios.

La renuncia de Zwerner es otro acontecimiento posterior al tiroteo, que ha repercutido en la ciudad de construcción naval de unas 180,000 personas cerca de la costa atlántica.

El niño que le disparó a Zwerner había usado el arma de su madre. Su madre, Deja Taylor, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal de consumir marihuana mientras poseía un arma de fuego, lo cual es ilegal según la ley estadounidense.

Taylor enfrenta cargos a nivel estatal por negligencia infantil y almacenamiento imprudente de un arma de fuego. Un juicio por esos cargos está programado para agosto.

Mientras tanto, la demanda de $40 millones de Zwerner está pendiente.

Los abogados de Zwerner han dicho que los funcionarios escolares sabían que el niño “tenía antecedentes de violencia al azar” en la escuela y en el hogar, incluido un episodio el año anterior en el que “estranguló” a su maestra de jardín de infantes.

“Las preocupaciones de los maestros sobre el comportamiento de John Doe [fueron] señaladas regularmente a la atención de la administración de la Escuela Primaria Richneck, y las preocupaciones siempre fueron desestimadas”, afirma la demanda.

Al pedirle a un juez que desestime el caso, la junta escolar ha argumentado que las lesiones de Zwerner caen bajo la ley de compensación de trabajadores del estado.

La junta escolar rechazó la afirmación de Zwerner de que podía esperar razonablemente trabajar con niños pequeños que no representan ningún peligro, señalando numerosos incidentes de violencia contra maestros en EEUU y en Newport News.

“Si bien en un mundo ideal, los niños pequeños no representarían ningún peligro para los demás, incluidos sus maestros, lamentablemente esta no es la realidad”, declaró la junta.

La junta escolar dijo que Zwerner se ha negado a aceptar la compensación de los trabajadores.