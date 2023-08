Residente del DMV pierde casi $4,000 tras caer en estafa de trabajo en el hogar

Imagínate querer mejorar tu cocina y que te quiten casi $4,000. Ese fue el caso de un hispano de nuestra región que cayó en una de las cinco estafas más comunes del DMV.

Mauricio Montero afirma que jamás se imaginó que iba a perder dinero al contactar a un contratista por Facebook Marketplace para pedir un presupuesto por la remodelación de su cocina. La víctima y su pareja estaban muy ilusionados porque acababan de mudarse a un nuevo apartamento.

“Le mandé un mensaje y él rapidito me respondió y al siguiente día él ya estaba aquí haciéndome un estimado", relató Montero.

Hasta ese momento, todo marchaba bien. Supuestamente el contratista fue puntual, aparentaba saber de lo que hablaba y hasta diseñó en papel la cocina como se lo pidió la víctima.

“Me mandó fotos de los gabinetes, del granito. Todo fue por Whatsapp", explicó.

Nada parecía dar indicios de que algo andaba mal hasta que el presunto estafador pidió dinero en efectivo.

“La única banderita roja fue que él sí me pidió en efectivo. Yo le iba a dar un cheque, pero rapidito me enredó y cambiamos de tema", señaló Montero.

La cotización superó los $7,000, pero la víctima abonó $3,800 inicialmente.

“A las dos semanas le pregunté qué había pasado con los gabinetes y me dijo que no habían llegado, que a veces se atrasan. Después me dijo que ahorita no estaba que estaba en Pensilvania trabajando" abundó.

Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se sumaban las excusas.

“Entonces digo yo ' Esto ya me está oliendo un poquito raro'... Como que aquí ya esto es mentira. Me sentí super estresado, super derrotado”, afirmó.

Con sus ilusiones rotas y el bolsillo medio vacío, Montero denunció al contratista ante el Departamento de Labores de Maryland y trabaja con su abogado para presentar un caso criminal contra el supuesto estafador.

COMO PREVINIR ESTAFAS

Esto ocurre en todo el DMV y recientemente la oficina del fiscal de DC emitió una alerta por las estafas relacionadas a trabajos en el hogar. Algunas de las señales son:

Contratistas que se presentan en tu puerta sin previo aviso

Ofertas de precios muy bajos

Presiones para contratación inmediata o pago en efectivo

Por lo tanto, antes de contratar las autoridades recomiendan:

Verificar que la compañía existe y tiene sus licencias

Pedir y revisar las recomendaciones de antiguos clientes

Firmar un contrato formal

Si has sido víctima de este tipo de estafa en el área de Washington DC, puedes reportarlo con la División de Protección al consumidor de la fiscalía de Maryland, Virginia o DC.