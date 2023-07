Residentes de condominio en Virginia denuncian falta de aire acondicionado en sus viviendas

Las altas temperaturas registradas en los últimos días han puesto a prueba la capacidad de resistencia de inquilinos de un complejo de apartamentos de Virginia que, según denuncian, tienen años batallando con sus aires acondicionados.

Algunos vecinos de Fairmont Gardens en Annandale afirman que tienen más de tres años con un sistema de aire acondicionado que, según pudimos constatar, aparentemente no funciona, dejándoles inviernos abrumadores y veranos asfixiantes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Jenny Hernández tiene siete años viviendo en esta propiedad y tuvo, como varios, que instalar aires de ventana que les ha traído presuntas multas por parte de la administración. Sin embargo, para ella no ha sido suficiente.

"Lo único que para sentir uno un poco (de aire), pero no es que uno está bien, porque mire...no se siente pues", explicó.

Glady Vanega también vive en este condominio y decidió mudarse para proteger a su hija de dos meses de nacida que según dice, ha desarrollado un sarpullido aparentemente a causa de las altas temperaturas.

“Ellos no están cumpliendo y quieren que quitemos los aires y no podemos, porque nosotros como padres no vamos a quitarlos, aunque nos multen porque sabemos que nuestros hijos están aguantando calor”, destacó.

"Ella no se cura porque yo veo que cuando está la temperatura muy alta es cuando ella se pone más llena de sarpullido, es el calor que a ella me la enferma", explicó.

Dentro de las unidades y según Telemundo 44 pudo constatar, los vecinos aseguran que la gerencia comenzó trabajos hace poco más de un año para instalar ductos de aire acondicionado en paredes y techos. Sin embargo, al parecer no han terminado el proyecto, creando más preocupaciones en la comunidad.

"En medio de las paredes se vienen un poco de ratones", denunció Hernández.

Este medio contactó a Donaldson Management, la empresa encargada de la administración de Fairmont Gardens, pidiendo explicaciones sobre estas denuncias y al cierre de esta edición no hemos recibido respuesta.

RECURSOS DISPONIBLES

Varios gobiernos locales en el DMV han habilitado recursos para reparar o denunciar aires acondicionados dañados.

El Programa de asistencia para refrigeración de Fairfax ayuda a más de 1,000 residentes ancianos y necesitados cada año con aire acondicionado u otras reparaciones. Fairfax acepta solicitudes hasta el 15 de agosto aquí.

Ciertas legislaciones del DMV proveen protecciones legales para aquellos inquilinos que estén viviendo sin aire acondicionado.

En los condados Prince George's y Montgomery, el programa está a cargo de Habitat for Humanity Metro Maryland, que acepta solicitudes de familias elegibles durante todo el año.

En DC, parece que el programa se quedó sin dinero en febrero. Telemundo 44 ha intentado desde el miércoles averiguar cuándo se pueden aceptar nuevas solicitudes, pero aún espera una respuesta.

Para más información, visita este enlace.