Residentes del DMV reaccionan a nueva acusación de Donald Trump

Decenas de personas llegaron hasta las afueras de la corte federal E. Barrett Prettyman el jueves para presenciar la historia: un expresidente siendo acusado por presuntamente haber interferido en los resultados de las elecciones del 2020.

Asimismo, hubo otros que llegaron con carteles que decían "Nadie por encima de la ley" hasta el Capitolio para manifestarse a favor del proceso judicial que enfrenta Donald Trump por tercera vez.

"El Departamento de Justicia no se puede dejar intimidar por la popularidad del expresidente, deben tratarlo como a cualquier otro ciudadano. Además, le pedimos al pueblo estadounidense que es hora de ponerse de pie. Podemos tener la última palabra en la votación del próximo noviembre", opinó el presidente de People for the American Way (PFAW), Svante Myrick.

Mientras los ojos del país están puestos en este proceso, ¿cómo ven este juicio histórico los residentes hispanos de DC?

“Que se haga justicia por los desórdenes que se hicieron entonces y por la gente, por el fanatismo hacia él. Entonces se dejaron llevar por lo que él. Él tendría que pagar”, destacó un residente que prefirió no ser identificado.

Las nuevas acusaciones contra Trump no solo serán un reto para la defensa: quienes viven el Distrito de Columbia aseguran que será también un desafío para el sistema de justicia del país.

“Va a ser difícil. Él es una persona muy poderosa, tiene muchos amigos y vamos a ver qué se puede hacer. Hay mucha gente que quiere que corra el para presidente otra vez, posiblemente no es lo que la gente espera lo que va a salir", opinó, por su parte, el residente Félix Ayala.

No solo conversamos con aquellos que creen que el expresidente debe ser llevado a la justicia, también con quienes lo apoyan y confían en que saldrá airoso de este nuevo proceso.

“Todo es política. He estado siguiendo muy de cerca las noticias y siempre pasa eso cuando la persona que va a competir a una presidencia es una buena persona y más que todo pienso que esto es obra de los contrincantes que andan inventándole cosas", señaló Joel Larios.

DONALD TRUMP PUEDE SER CANDIDATO A LA PRESIDENCIA AUNQUE ESTÉ ACUSADO

A pesar de que Trump ha sido acusado en Nueva York, Florida y ahora en DC, puede aspirar a la Casa Blanca nuevamente, según expertos.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Quinnipiac, Scott McLean, dijo a EFE que incluso si una persona está en prisión puede presentarse a unas elecciones en EEUU.

"Legalmente no hay ninguna razón para que Donald Trump no pueda continuar con su campaña para la presidencia", aclaró el profesor.

Del mismo modo, en el caso de Trump, "si finalmente es condenado por esos cargos o por otros en otros procesos (judiciales), podría presentarse a las elecciones", indicó McLean. "No hay nada en la Constitución que diga que no puede".

La ley de mayor jerarquía establece tres requisitos para ser candidato a la presidencia de EEUU: