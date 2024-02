Residentes denuncian que no pudieron votar en las elecciones de El Salvador en el DMV

Si bien las elecciones de El Salvador en el exterior fueron históricas, algunas fallas en la implementación del proceso electoral impidieron que cientos de personas lograran votar.

Alrederor de 1,800 personas se quedaron sin poder ejercer su derecho al voto solamente en el recinto de College Park en Maryland, mientras electores de Texas y Nueva York dijeron enfrentar el mismo problema.

“Me dijeron que podía llegar con el DUI Vencido y llegué con el DUI vencido y al momento no pude votar porque me dijeron que por el DUI vencido no pude ser parte de estas elecciones. Estoy muy molesto”, expresó José Benavides.

La historia se repitió para quienes quisieron votar con su pasaporte.

“Cuando llegamos adentro, a donde están las urnas, nos pidieron el pasaporte. Yo lo tengo vencido y nos dijeron que no podíamos votar porque no estábamos registrados en el padrón. Por eso no votamos”, indicó, por su parte, Lilian Canales.

Según los votantes, los consulados son responsables de que esa información no haya estado actualizada en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sobre este asunto el cónsul general de El Salvador en Maryland, Pedro A. Rodríguez, explicó cómo es el proceso de las agencias para registrar a los votantes desde el exterior.

"No, hay que conocer el sistema. Nosotros elaboramos el pasaporte y eso pasa a una base de datos. Esa base de datos llega a a la dirección general de migración la cual la hace llegar al tribunal y el tribunal crea esa base del padrón para que la gente pueda votar", contó.

No obstante, no pudo precisar la razón específica sobre por la que miles de personas se quedaron sin votar en Maryland.

"En realidad esta fue la primera elección. Hay muchas lecciones aprendidas, pero creo que las autoridades las van a tomar en cuenta para futuras elecciones y mejorar”, señaló.

Otro contratiempo que los votantes denunciaron fue que luego de las 5 p.m. a algunos no se les permitió votar a pesar de que habían estado horas en la fila.

“La gente sí estaba molesta porque en realidad, los últimos que pudieron votar fueron las personas que llegaron a las 12 del mediodía y entraron a la urna a las 4. Ese fue el último grupo. O sea que la gente que llegó después de las 12 realmente no pudo votar”, explicó Rocío Tremiño López, la alcaldesa de Brentwood.

A través de redes sociales el autoproclamado presidente reelecto, Nayib Bukele, condenó las medidas tomadas responsabilizando al Tribunal Supremo Electoral de El Salvador y a la compañía Indra, encargada de ejecutar las elecciones en el exterior.

El mandatario calificó los hechos como un “delito por el que los responsables deben de ser procesados”.

Telemundo 44 contactó al TSE, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta.