Familias en incertidumbre: residentes siguen sin hogar tras explosión en Gaithersburg

A casi un mes de la explosión en el complejo de apartamentos Potomac Oaks en Gaithersburg, múltiples familias aún no tienen acceso a una vivienda y las ayudas que actualmente reciben podrían terminar pronto.

“Muchos de nosotros estamos viviendo en un hotel en este momento, el condado es quien está pagando por nuestra estadía y eso será hasta el 13 de este mes lo que significa que no se que va a pasar después de eso ”, relató un residente.

A pesar de que las ayudas no han dejado de estar presentes, el carecer de un hogar y sin saber dónde podrán establecerse, es un miedo que invade a muchos de los damnificados. Incluso, los altos precios en renta dificultan que muchas de estas familias puedan encontrar un hogar.

“Ya tenemos más de 22 días de estar acá en este hotel, yo no he podido trabajar solo mi esposo. Ha sido bien difícil porque es un cambio drástico: pasar todo el día en el hotel sin poder cocinar, sólo nos dan la cena. Han habido ayudas pero tal vez no como las que uno esperaba y en este momento tenemos que buscar un apartamento, hemos aplicado pero no hemos podido encontrar porque tenemos poco crédito", denunció, por su parte, Marlene Rosa.

Mientras, el condado asegura que aunque el plazo de ayuda de vivienda vence el martes, quienes aún no dispongan de un lugar se les podrá extender hasta enero su estadía en el hotel.

"El Departamento de Salud del Condado Montgomery no los va a dejar en la calle, continúa la gestión para encontarles vivienda permanente", afirmó la portavoz del condado, Lorna Virgilí.

Hasta le fecha, se han desembolsado $66,000 del fondo de asistencia. Accede a este enlace para donar.