Estos son los temas claves para la primera sesión legislativa del 2024 en Maryland

ANNAPOLIS, Maryland — La Asamblea General de Maryland abrió el miércoles su sesión legislativa anual de 90 días y los legisladores se preparan para lidiar con desafíos presupuestarios, así como con medidas sobre vivienda asequible y seguridad pública.

Al igual que otros estados, Maryland se benefició enormemente de la ayuda federal para la pandemia en los últimos años. Pero ahora Maryland se enfrenta a un déficit estructural proyectado de $761 millones en el próximo año fiscal. Se espera que esa cifra aumente a unos $2,700 millones en el año fiscal 2029, en gran parte debido al aumento de los costos de una ley de reforma de la financiación de la educación K-12.

La administración del gobernador Wes Moore ya ha propuesto aproximadamente $3,3 mil millones en recortes para el plan de gasto en transporte del estado de seis años, mientras enfrenta presiones inflacionarias y fuentes de ingresos tradicionales debilitadas.

Los déficits inminentes han provocado algunas conversaciones en Annapolis sobre la adopción de medidas para aumentar los impuestos, pero los principales legisladores parecen cautelosos.

El presidente del Senado, Bill Ferguson, dijo que no cree que haya aumentos de impuestos sobre la mesa este año, especialmente cuando funcionarios de muchos otros estados están hablando de recortes de impuestos.

"Creo que tenemos recursos suficientes para hacer inversiones importantes en Maryland, por lo que simplemente significa que tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades y tenemos que decir no a algunas cosas", afirmó el demócrata de Baltimore en una entrevista reciente con The Associated Press.

“Eso es lo que creo que será la sesión: tratar de priorizar y ajustar para los próximos años”, añadió.

TRANSPORTE Y VIVIENDA ASEQUIBLE COMO OBJETO DE DISCUSIÓN

La presidenta de la Cámara de Representantes, Adrienne Jones, señaló que los impuestos sólo deberían aumentarse si es "absolutamente necesario". Sin embargo, la legisladora expuso que los proyectos de transporte a nivel estatal corren el riesgo de sufrir una financiación insuficiente y dijo que “no podemos simplemente salir de este problema cuando los ingresos han estado estancados durante una década”.

"Estamos analizando todas nuestras opciones", dijo Jones, demócrata del condado Baltimore.

Se espera que Moore, que ahora inicia su segundo año en el cargo, proponga un paquete de legislación para hacer que la vivienda sea más asequible.

"Sabemos que Maryland está experimentando una escasez de viviendas y trabajaremos para aumentar la cantidad de unidades de vivienda asequibles", agregó Jones.

También se espera que la seguridad pública sea un tema importante. Moore anunció el martes un paquete de propuestas que incluyen la creación de un nuevo centro estatal para ayudar a prevenir la violencia armada. El gobernador también quiere aumentar la formación en seguridad pública para construir canales más sólidos hacia trabajos policiales para todos los habitantes de Maryland.

PRIORIZAN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Los legisladores republicanos también se han centrado en la seguridad pública, incluidas penas más severas por cometer delitos con un arma de fuego ilegal. Los líderes republicanos del Senado dijeron que el mensaje del gobernador era positivo, pero querían escuchar más sobre la rendición de cuentas.

“La retórica es excelente y estamos de acuerdo en que la rendición de cuentas debe ser la consigna y que todo el gobierno estatal debe centrarse en la rendición de cuentas por la actividad delictiva, pero todavía hay mucha tontería y no muchos compromisos concretos reales para adoptar realmente la legislación”, dijo el senador Justin Ready, republicano del condado Carroll.

A pesar de esas preocupaciones, los legisladores señalan que Baltimore ha logrado avances en la reducción de los delitos violentos. La ciudad registró menos de 300 homicidios el año pasado por primera vez en casi una década, poniendo fin a un aumento que comenzó en 2015.

La ciudad más grande de Maryland todavía apareció en los titulares por su delincuencia el año pasado. Un hombre acusado de matar a la empresaria tecnológica de Baltimore Pava LaPere en septiembre fue liberado de prisión casi un año antes después de cumplir una sentencia abreviada por una violación en 2013 porque obtuvo créditos por buena conducta tras las rejas.

Ferguson dijo que espera que la legislación haga algunos cambios con respecto a la concesión de créditos relacionados con la agresión sexual.

"Creo que es algo que vamos a analizar detenidamente para solucionarlo", aseguró Ferguson. "Claramente, algo andaba mal, y creo que hay algo específico acerca de la agresión sexual que es realmente importante: cuando se impone una pena, esa es la pena que todos esperamos".

Jones dijo que promoverá un paquete de proyectos de ley que llama “agenda de decencia” para abordar el aumento de los prejuicios contra los judíos y musulmanes.

“Estos proyectos de ley implementarán salvaguardias y mejores prácticas para garantizar que la intolerancia y el odio no se arraiguen más en las instituciones y escuelas de nuestro estado”, agregó Jones.

También se espera que se adopte la reforma de la justicia juvenil. El año pasado, los legisladores aprobaron una medida que impide que un oficial de policía realice un interrogatorio bajo custodia de un niño hasta que se haya consultado a un abogado. Los legisladores planean considerar algunas aclaraciones a la ley.

También se espera en esta sesión un debate sobre si se debe permitir que los enfermos terminales reciban medicamentos letales para poner fin a sus vidas. Ferguson dijo que es importante asegurarse de que existan protecciones sólidas, para que no se pueda abusar de dicha ley.

“Anticipo que tendremos un proyecto de ley en el pleno para votación”, finalizó Ferguson.