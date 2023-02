Trabajadores de construcción denuncian alegada falta de pago tras ser contratados por Facebook

Varios trabajadores de la construcción denuncian supuestas irregularidades en los pagos de sus salarios por parte de un contratista que aparentemente los habría buscado por medio de Facebook, y algunos de ellos aseguran estar esperando por casi un año el pago de sus labores.

Estos trabajadores aseguran que fueron contactados supuestamente por Josué Roberto Quinteros, un contratista, a través de la red social.

“Él por ahí me agarró por medio de Facebook y resulta que el día sábado que me iba a pagar, me dice, ‘Me dieron el cheque, te traigo mala noticia, pero el cheque lo puedo reclamar el lunes o martes'", dijo un trabajador que quiso permanecer anónimo.

"OK, está bien, dije yo, le digo que no me fuera a quedar mal, porque es el dinero de la renta”, continuó. “Y el miércoles me bloqueó definitivamente. Hasta el sol de hoy, no me ha dicho nada”.

Son varios los trabajadores que aseguran sentirse defraudados por haber realizado diferentes labores de la construcción sin recibir según ellos algún tipo de pago a cambio.

“Cuando yo hacía el trabajo y lo terminaba, me imagino que él los cobraba”, dijo otra víctima. “Él me contactó por Facebook. Ya después de eso, él me bloqueó de Facebook, del teléfono, del Whatsapp”.

Todos afirman que después de realizar sus labores por diferentes cantidades de tiempo, al momento de cobrar sus sueldos supuestamente Quinteros les decía que el pago aún no estaba listo y que le dieran espera. Sin embargo, cuando estos volvían a cobrar, aparentemente dejaba de contestarles o los bloqueaba.

“Pero yo cuando no me pagó una semana, ya no pude seguir trabajando con él porque usted sabe que trabajamos por necesidad”, agregó la segunda víctima. "[Él nos decía] que los cheques les rebotaban... pasaban semanas".

Telemundo 44 se comunicó con Josué Quinteros y aseguró que se ha comunicado con estos trabajadores pidiéndoles supuestamente paciencia para poder realizarles su pago. Sin embargo, muchos aseguran haber perdido la esperanza de recibir el sueldo que se ganaron con el trabajo.

“Mi problema pues está ya casi llegando prácticamente a un año”, indicó un tercer trabajador. “Al principio, solo me dijo que le dieramos tiempo, y ya después a mí no me contestaba mensajes”.

La organización Hispanics in Construction, o hispanos en la construcción en español, defiende cualquier tipo de inconsistencias que afecten a los trabajadores de la construcción, asegurando que todos merecen su pago por su labor sin importar la condición migratoria.

“Todas estas personas hicieron un reclamo oficial a través de nosotros con el departamento de labores, y nosotros tenemos ahora ya la confirmación de que hay una investigación al respecto y que va a haber sanciones”, dijo Edith Yanez de Hispanics in Construction.

Cualquier persona que trabaje en el rubro de la construcción y que esté pasando por alguna situación similar en nuestra área puede contactarlos a través de sus páginas web www.latinasincontruction.net o www.hispanicsinconstruction.net.

Al igual pueden comunicarse al (571)-332-0083.