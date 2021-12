Tres personas asaltadas a mano armada camino a la iglesia en Columbia Heights

Dos hombres y una mujer fueron asaltadas a mano armada cuando se dirigían a la iglesia en el vecindario capitalino de Columbia Heights la noche del sábado.

Según contaron, tres sujetos empuñando pistolas los abordaron para quitarle sus pertenencias.

De acuerdo con el reporte policial, el incidente se registró en la cuadra 1300 de Otis Place NW sobre las 7 p.m.

“Yo iba llegando casi a la esquina, corrió uno y me encañonó”, contó Enrique Arias, una de las víctimas del robo. “Mi amiga iba en el medio y el otro muchacho iba más atrás.”

Los sospechosos se llevaron más de 600 dólares en efectivo, tres biblias, sus bolsos, identificaciones y un teléfono, según el reporte policial. Dos de las víctimas son vendedores ambulantes.

“Yo no quería como perder la vida porque era mi vida contra el dinero, eran dos días de mi trabajo”, dijo Freddy Balmes, otra de las víctimas.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los sujetos también habría agredido a la mujer sexualmente.

“Yo me sentía mal porque no podía respirar y estar encañonada, tener el arma en mi estómago. Me metía la mano en mis pechos, me bajó la mano hacia abajo.”

“Para uno de pobre y de luchador, eso es algo que le duele que le quiten”, dijo uno de ellos.

Las autoridades buscan a cuatro sospechosos, los tres asaltantes y uno que esperaba en el vehículo.

La alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, anunció este jueves nuevos esfuerzos para prevenir la violencia armada en la ciudad. La funcionaria dio que la alcaldía estaría aumentando los programas enfocados en disminuir la violencia en comunidades y distribuyendo más de $1.1 millones en subvenciones para organizaciones dedicadas a reducir la violencia.