Buscan implementar toque de queda para adolescentes en Prince George’s tras pelea en National Harbor

Un nuevo toque de queda para jóvenes entrará en vigor muy pronto en el condado Prince George’s. La medida no sólo prohibiría a adolescentes salir a determinadas horas, sino que también viene con posibles multas para los padres.

La medida surge como respuesta a los más recientes hechos de violencia y vandalismo donde jóvenes se han visto involucrados.

El toque de queda estará designado en ciertas zonas y enfocado en menores de 17 años.

Un video obtenido por Telemundo 44 muestra a una decena de jóvenes grabando una pelea cerca a un local comercial en National Harbor sin importar el sonido de las sirenas de la policía.

Los dirigentes del condado buscan que el toque de queda entre en vigor antes del inicio del verano, incluso podría comenzar antes en algunas áreas y los comerciantes podrían solicitar a las autoridades establecer o reforzar algunas zonas.

Una vez se establezcan las zonas, los menores de 17 años no podrán salir a la calle los viernes y sábados desde las 11:59 p.m. hasta las 5 a.m. De domingo a jueves el toque comenzaría a las 10 p.m.

Según el proyecto de ley, los padres podrían ser multados si sus hijos no cumplen con las medidas establecidas.

La primera infracción sería una multa de $50, la segunda infracción costaría $100 y una tercera conllevaría una multa de $250.

“Está bien terrible el vandalismo aquí y eso nos ayudaría a nosotros para estar más seguros porque enteramente está terrible la situación”, dijo la residente María Quijada.

No es la primera vez que National Harbor impone un toque de queda. En 2020 se impuso uno para adolescentes no acompañados de 5 p.m. hasta las 6 a.m. los viernes, sábados y domingos.

“Si el joven anda en malos pasos, pues no debería de andar ya solo a esa hora en la noche porque es algo beneficioso para todos los residentes, porque he escuchado historias de que roban carros y andan con armas”, dijo el residente Julio Rentería.

El proyecto será presentado formalmente la próxima semana, donde debe ser aprobado en la plenaria del Concejo del Condado Prince George’s.