“Me duele mi corazón”: trabajadores que cayeron de puente colapsado en Baltimore serían hispanos

A un día de que el puente Francis Scott Key se derrumbara en Baltimore, las autoridades suspendieron el operativo de búsqueda y rescate de al menos seis trabajadores desaparecidos que estaban realizando labores en el puente al momento del colapso.

Aunque las autoridades no han identificado a los trabajadores, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que tres mexicanos estaban en el puente. Uno de ellos fue rescatado y dos estaban desaparecidos.

Se presume que el resto de los trabajadores son de origen hispano, por lo que cónsules de El Salvador y México llegaron hasta la zona para solidarizarse con las familias.

Miguel Luna, de 49 años, es uno de los empleados que habría estado trabajando la noche del lunes y en las primeras horas del martes en el puente cuando la estructura colapsó luego que un carguero impactara una de las columnas, según dijo a Telemundo 44 su esposa, María del Carmen Castellón. Se presume que el hombre es salvadoreño.

Mientras los accesos a la zona del desastre fueron restringidos, al parecer familiares de los desaparecidos como Castellón tuvieron acceso al área mientras esperaban noticias.

“Ellos solamente nos dicen que nos tenemos que esperar, que por ahorita no pueden dar información”, dijo Castellón antes del anuncio que habían suspendido los esfuerzos de rescate. “[Nos sentimos] devastados, devastados porque nuestro corazón está partido porque no sabemos cómo si los habrán rescatado todavía no. Estamos esperando nada más la noticia”.

Con Castellón coincidió Jesús Campos, compañero de los trabajadores desaparecidos y quien se mostró conmovido ante la situación debido a la poca información que ha recibido por parte de las autoridades.

“Me duele mi corazón ver lo que está pasando. Somos seres humanos y son mis compañeros de trabajo”, dijo Campos. "Primeramente Dios, estén con vida. Es lo que más uno desea".

Al parecer, la embarcación habría impactado contra uno de los pilares del puente Francis Scott Key, lo que hizo que la calzada se partiese en varios puntos y que cayera al agua. Los rescatistas buscaban a al menos siete personas en el agua.

Más temprano, dos personas fueron rescatadas del río Patapsco. Un individuo declinó asistencia médica y el segundo ya salió del hospital, informó Adams Cowley, del centro de trauma del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

La Guardia Costera de EEUU y la Policía Estatal de Maryland indicaron que a las 7:30 p.m. se suspendió la búsqueda para las otras víctimas.

Los cuerpos de los trabajadores no han sido recuperados. Sin embargo, Jeffrey Pritzker, el vicepresidente ejecutivo de la compañía que los empleaba, Brawner Builders, indicó que dado a la profundidad del agua y el tiempo que ha pasado desde que se derrumbó el puente Francis Scott Key, no esperan encontrar a sobrevivientes.

Telemundo 44 tuvo acceso a una lista que al parecer corresponde al grupo de trabajadores que estaba en el puente cuando colapsó. Todos parecen ser hispanos, pero las autoridades de Maryland no han ofrecido detalles de la identidad de estas personas.

El puente Francis Scott Key de 1.6 millas cruzaba el río Patapsco en Baltimore, donde su homónimo se inspiró para escribir la letra del himno nacional estadounidense, "The Star-Spangled Banner", en 1814.

"Son padres de familia pues. Son personas que vienen a ganar el pan de cada día", dijo Campos. Agregó que ha trabajado por varios años con las víctimas en la empresa Brawner Builders y que anoche sus compañeros realizaban labores de reemplazo del concreto en el puente.

Brawner Builders confirmó a NBC News que uno de sus equipos estaba operando en el puente al momento del siniestro, pero no ofrecieron más detalles sobre si se trataba específicamente de los compañeros de Campos.

“Pudo haber sido yo”, dijo Campos. “Hace como un mes yo estuve trabajando en el puente… A nosotros ya nos habían cambiado el día y ellos fueron en la noche”.

Los familiares de Luna dicen que el salvadoreño tiene seis hijos. Mientras esperaban un milagro, surgieron varias preguntas, como si el puente se podría haber evacuado.

Campos opina que no. “Eso fue en un abrir y cerrar de ojos... No se pudo”, dijo.

CONSULADOS MUESTRAN SU APOYO

Una de las personas que llegó a apoyar a las familias de los desaparecidos fue el cónsul de El Salvador, Pedro Rodríguez.

“Yo vengo con un mensaje muy especial del presidente Bukele que me ha mandado especialmente a investigar y a dar el soporte que necesitan las familias. Si hay algún involucrado salvadoreño, tienen todo nuestro apoyo para ellos”, afirmó.

El cónsul de México en Washington DC, Rafael Laveaga, también llegó hasta el lugar para mostrar su solidaridad.

“Simplemente expresarle a toda la comunidad americana y latinoamericana nuestra solidaridad y que estamos aquí para servirle. No están solas las familias, aquí estamos para ellas. Todo lo que esté en nuestras manos, lo vamos a hacer”, aseguró.

Telemundo 44 trabaja para obtener más información sobre la identidad de los trabajadores desaparecidos.