El gobernador republicano de Virginia pide apoyo de los demócratas para terminar su mandato

El gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, instó el lunes a una legislatura escéptica controlada por los demócratas a trabajar con él para reducir los impuestos y las leyes ambientales en el último año de su mandato.

El creciente perfil nacional del gobernador, cuyo mandato está limitado, ha suscitado especulaciones sobre su posible candidatura a la Casa Blanca en el futuro. Pero para ampliar su currículum de logros políticos este año tendrá que apoyarse en los demócratas, que han mantenido sus escasas mayorías en ambas cámaras de la Legislatura.

“Amigos míos, el espíritu de Virginia está en alza y puede elevarse a alturas aún mayores”, dijo Youngkin en su discurso sobre el Estado de la Commonwealth en el Capitolio estatal, y agregó: “Esta es nuestra oportunidad ahora de trabajar juntos en esta sesión, no como demócratas, no como republicanos, sino como virginianos”.

El gobernador tenía previsto hablar el 8 de enero, pero los legisladores retrasaron su primer día completo de trabajo de la sesión hasta el lunes porque la capital del estado, Richmond, había estado sin presión de agua y bajo un aviso de hervir el agua debido a un corte en las instalaciones de tratamiento de la ciudad.

No está claro si los legisladores discutirán sobre la envejecida infraestructura de Richmond este año, aunque Youngkin ordenó a la Oficina de Agua Potable del Departamento de Salud de Virginia que investigue el corte antes de que los legisladores aprueben leyes que aborden el problema.

“Tenemos que esperar para ver qué nos dice esa (investigación), pero espero que se descubran problemas operativos, técnicos y de equipamiento”, dijo. “Tenemos que esperar para hacer este trabajo y, cuando conozcamos los hechos, aplicaremos la fuerza para asegurarnos de que no vuelva a suceder”.

Youngkin destacó varios temas que quiere que la Asamblea General aborde durante su sesión, incluida la creación de una comisión de juegos, un fondo de ayuda en caso de desastre y un esfuerzo para acabar con los teléfonos celulares de los estudiantes en las escuelas.

Durante gran parte de su discurso, Youngkin se refirió a temas de la agenda que propuso a los legisladores el mes pasado, como la concesión de exenciones impositivas sobre las propinas y los automóviles para devolver dinero a los trabajadores de ingresos medios y bajos. Suplicó a los legisladores que derogaran la Ley de Economía Limpia de Virginia, una ley que apunta a cero emisiones de carbono para 2050, para satisfacer las crecientes demandas energéticas del estado.

"No sé por qué pide derogar leyes del pasado que nos han dado una economía fuerte y crecimiento laboral, y que permitieron que nuestro estado fuera líder en cuestiones como la energía verde", dijo el líder de la mayoría, Scott Surovell, el demócrata de mayor rango en el Senado estatal, después del discurso del gobernador.

El presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, dijo que estaba de acuerdo con Youngkin en que la Commonwealth estaba bien y necesitaba seguir en ese camino, pero que no estaba de acuerdo con algunas de las premisas del gobernador sobre lo que hizo que el estado tuviera éxito.

“Hemos hecho un buen trabajo para seguir impulsando el estado a pesar de los peores instintos de los republicanos”, dijo Scott. “Estamos ansiosos por trabajar con el gobernador durante este último año, gracias a Dios, y luego pasaremos a un nuevo gobernador”.

Youngkin, junto con legisladores de ambos partidos, están buscando temas para abordar en esta sesión sobre los que también puedan hacer campaña en 2025. Este año, los votantes elegirán a su sucesor, así como al vicegobernador, al fiscal general y a los 100 miembros de la Cámara de Delegados.

A pesar de los pedidos de bipartidismo de Youngkin, los demócratas han considerado que algunas de las cuestiones que destacó no tienen futuro. Entre ellas, una propuesta para reservar 50 millones de dólares para becas de educación en escuelas privadas para familias de bajos ingresos.

La senadora demócrata L. Louise Lucas, quien preside el comité de finanzas, dijo que su propuesta no pasaría por la Legislatura.

“El gobernador no va a tomar dinero de las escuelas públicas para otorgar vales a las escuelas privadas”, dijo. “Eso simplemente no va a suceder”.

Olivia Díaz es miembro del equipo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa de servicio nacional sin fines de lucro que coloca a periodistas en salas de redacción locales para informar sobre temas poco conocidos.