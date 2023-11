“Yo creo que me van a matar”: Menor denuncia ataque y amenazas en escuela del condado Montgomery

Golpes, amenazas y un temor creciente es lo que denuncia una estudiante de una escuela intermedia en el condado Montgomery—hechos que la mantienen con miedo a regresar.

La brutal pelea que sufrió la joven fue grabada en video y terminó en las redes sociales. Al momento, no se sabe la naturaleza de la misma.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Sin embargo, Telemundo 44 obtuvo acceso a un video donde las presuntas agresoras habrían advertido de sus intenciones un día antes de que se registrara la pelea.

En los 43 segundos del video de la pelea grabado el 10 de noviembre en Benjamin Banneker Middle School, se observan violencia y confusión desmedida.

Aparentemente una estudiante de 14 años fue agredida, y asegura no tener razones aparentes más allá que haber roto una relación de amistad con una de las presuntas agresoras. Alega que esta es la tercera vez que ocurre.

“Yo le dije a la consejera que ellas se querían pelear conmigo, pero no me hicieron caso. Me dijeron que no más era una bromita que estaban haciendo”, dijo la presunta víctima.

La agresión tal parece pudo prevenirse. Un día antes, las supuestas agresoras publicaron un video en redes sociales en el que dicen ser “momentos antes de la pelea” y en el que amenazan con romperle la nuca, aunque no señalan a quién.

“Con mucho miedo andaba”, dijo la alumna presuntamente agredida.

La Escuelas Públicas del Condado Montgomery le dijo a Telemundo 44 que los dos incidentes previos no habrían involucrado violencia física, y que habían mediado para resolver la tensión. Por su parte, la víctima dice que sí hubo agresión.

Sin embargo, en el tercer incidente, las autoridades declararon: “La víctima o alguien que pretende ser víctima había realizado varias publicaciones amenazantes en las redes sociales a los estudiantes, lo que ocasionó que el incidente ocurriera el viernes”.

A esa alegación, la estudiante presuntamente agredida dijo que había publicado una foto que decía “OK”.

“Nada más dije OK para que ellas vean que yo vi [su publicación]”, afirmó.

Además, la madre de la presunta víctima aseguró que su hija vive aún con las secuelas del ataque.

“Ella está regrave... Ella no come. Ella no duerme. Ella no quiere ni salir a la calle. Mire ayer a las dos nos carreriaron”, dijo.

La madre de la agredida dijo que mientras caminaban por el área, presuntamente las jóvenes involucradas las habrían perseguido en la calle, gritándoles insultos a ambas. Agregó que los médicos mantienen a su hija de reposo por el mismo temor a regresar.

Sin embargo, las escuelas indicaron que si la joven vuelve, implementarán un plan de seguridad para ella. Pero la joven lo duda.

“Si regreso, yo creo que ellos me van a matar”, dijo.

“¿Quieren entregármela muerta? Ustedes no hacen nada. Ella no puede ir a la escuela”, afirmó su madre. “Corre peligro allí y entonces yo no quiero que le pase nada a ella”.

El distrito escolar dijo que las menores recibieron acciones disciplinarias, pero la madre de la agredida asegura que continúan asistiendo al colegio. Exige que permitan cambiar a su hija de plantel, pero resalta que las autoridades no quieren cooperar.

La Escuelas Públicas del Condado Montgomery dijeron que a la familia le ofrecieron la información necesaria.

El viernes, Telemundo 44 acompañó a la joven y a su madre a la escuela en un nuevo intento por lograr clases virtuales para terminar su año académico. Aunque le ofrecieron un formulario para solicitarlo, presuntamente dijeron que no saben cuándo llegará la respuesta.