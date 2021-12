Video viral en Puerto Rico: celebran a los tiros con armas de alto calibre

SAN JUAN, Puerto Rico - La intensa balacera que fue captada en vídeo y se fue viral este martes en las redes sociales ocurrió "hace meses", según dijo a Telenoticias la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario.

Los hechos habrían ocurrido en el Residencial Yuquiyú. Más temprano la alcaldesa había indicado en entrevista radial que las imágenes no son recientes.

"Es un video viejo", dijo Nazario en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

"No es de estos días festivos. Eso no es. Ha habido tal vez cerca de dos meses, tres meses, ha habido algunos tiroteos en Loíza pero no tenemos un registro ni en la Policía Estatal, ni en la Municipal que está cerca del residencial de un tiroteo de esa magnitud", añadió.

En el vídeo quedan captados varios individuos quienes -portando armas largas- realizan múltiples disparos al aire.

