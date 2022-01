DHS: viajeros que entren a EEUU por puertos terrestres o ferry deben estar vacunados contra COVID-19

WASHINGTON DC – A partir del 22 de enero de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) requerirá que las personas no estadounidenses que deseen ingresar a Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales de ferry en las fronteras de EEUU - México, estén completamente vacunadas contra el COVID-19, y presenten prueba de vacunación, ya que los casos continúan aumentando en todo el país.

Estas nuevas restricciones se aplicarán a personas no estadounidenses que viajen por motivos esenciales y no esenciales. No se aplicarán a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales o nacionales estadounidenses.

Así lo anunció el secretario Alejandro Mayorkas: “Estos requisitos de viaje actualizados reflejan el compromiso del gobierno Biden-Harris de proteger la salud pública al tiempo que facilitan de manera segura el comercio y los viajes transfronterizos que son críticos para nuestra economía”.

Estos cambios, que se anunciaron por primera vez en octubre de 2021 y se realizaron en consulta con la Casa Blanca y varias agencias federales, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), alinearán las medidas de salud pública que rigen los viajes terrestres con las que rigen los viajes internacionales entrantes.

Las personas que viajen a Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres o terminales de ferry, ya sea por razones esenciales o no esenciales, deben:

Certificar verbalmente su estado de vacunación contra el COVID-19.

Proporcionar prueba de una vacuna contra el COVID-19 aprobada por los CDC, como se describe en el sitio web de los CDC.

Presentar un documento válido como un pasaporte.

Estar preparado para presentar cualquier otro documento relevante solicitado por un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que en las próximas semanas tiene la intención de emitir un memorando para finalizar el programa tan pronto se levante una orden judicial que se los impide.

Las personas que intenten ingresar a Estados Unidos de manera irregular o sin la documentación adecuada, seguirán siendo expulsadas de conformidad con la orden de salud pública del Título 42 de los CDC.

Para ayudar a reducir los tiempos de espera, los viajeros pueden aprovechar la biometría facial y CBP One™, que es un portal único para aplicaciones y servicios móviles de CBP.

Para obtener más información sobre los requisitos actualizados para viajeros, consulte la hoja informativa del DHS.