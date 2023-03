Cuando leí por primera vez sobre el nuevo sabor de galleta Girl Scout que salía volando de los estantes digitales y se vendía por cientos de dólares en eBay, estaba escéptico.

Me gustan las galletas de Girl Scouts tanto como a cualquiera (mis favoritas son las de trébol y las de limón), pero no podía imaginarme visitando el mercado de reventa para tener en mis manos una caja.

Entonces, cuando recibimos los Raspberry Rallys en la oficina, estaba emocionado de probarlos y ver cómo se comparaban con su galleta hermana, la Thin Mint.

Se describen como una "galleta fina y crujiente infundida con sabor a frambuesa, bañada en una capa de chocolate".

Después de probar los Rallys por primera vez, fue bastante evidente por qué las Girl Scouts no han podido mantenerlos en stock. Normalmente no soy el mayor fanático de mezclar sabor a bayas con chocolate, pero los proveedores de Little Brownie Bakers lo sacaron del parque.

Las galletas huelen muy bien, la textura crujiente es agradable y ligera y la capa de chocolate no es demasiado espesa. También son atractivos a la vista, con el colorido interior rosa que contrasta con el revestimiento de chocolate.

En cuanto al nivel de calidad que puede esperar de una caja de galletas de $5, esto es tan bueno como podría haber esperado.

Meterlos en el congelador, la forma en que prefiero disfrutar mis Thin Mints, resultó en una delicia que fue aún mejor, y tuve que contenerme para no guardar una manga entera.

Dicho esto, no estaré saltando a eBay en el corto plazo para abastecerme de más. La propia organización Girl Scouts ha emitido un comunicado en el que critica a los revendedores por "buscar obtener ganancias del nombre sin apoyar nuestra misión y el programa empresarial liderado por niñas más grande del mundo".

Además, los Lemon-Ups todavía están disponibles.

Así es como se desmorona la galleta Girl Scout.

En medio de la escasez generalizada de galletas, las Girl Scouts of America dijeron que están "manteniendo abiertas todas las opciones" a medida que aumentan las frustraciones con uno de sus socios de panadería, Little Brownie Bakers, propiedad del gigante italiano de la confección Ferrero.

Little Brownie Bakers, o LBB, notificó a las Girl Scouts el lunes por la mañana que los cortes de energía inducidos por el clima en su fábrica de Louisville, Kentucky, detuvieron la producción de galletas durante el fin de semana del 5 de marzo, lo que retrasó aún más el inventario.

Los cortes de energía se producen en medio de una serie de retrasos en la producción y problemas que LBB ha citado a las Girl Scouts desde enero, el comienzo de la temporada de ventas, según una persona familiarizada con el asunto. En un correo electrónico obtenido por CNBC, los ejecutivos de Girl Scouts dijeron a los líderes de las tropas locales que esperaban que sus socios de panadería estuvieran "más adelantados a la demanda" de lo que ha estado LBB hasta ahora.

Los problemas de inventario han causado una escasez de algunos sabores de galletas que han disparado los precios de reventa de las galletas Girl Scout. Las cajas del sabor más nuevo de edición limitada, Raspberry Rally, se venden en eBay por $35. Las cajas de galletas Girl Scout normalmente cuestan $5 cada una.

Little Brownie Bakers también ha dicho que los problemas mecánicos se han interpuesto en el camino de la producción de Samoas, la popular galleta de caramelo y coco. Este es el tercer año consecutivo que el panadero ha tenido problemas para mantenerse al día con la producción de galletas, dijo la persona, a quien no se le permite hablar sobre el tema públicamente.

“Estamos extremadamente decepcionados de que LBB vuelva a tener problemas para administrar su producción”, dijo un portavoz de Girl Scouts a CNBC. “Abordaremos estos problemas con nuestro socio panadero en el futuro y mantenemos todas las opciones abiertas para hacer lo correcto por nuestras niñas”.

A partir de esta semana, aproximadamente el 75% de las tropas locales de Girl Scouts son abastecidas por LBB y, como resultado, no han podido cumplir con sus objetivos de venta de galletas, que son el mayor impulsor de financiación para las tropas. El otro 25% de los consejos de Girl Scouts son suministrados por ABC Bakers, una empresa de panadería más pequeña que, según las Girl Scouts, no ha tenido los mismos problemas de producción que LBB.

Sin duda, LBB ha enviado más de 84 millones de paquetes a las tropas locales y ha producido más galletas Girl Scout que el año pasado, dijo un portavoz de Ferrero, que fabrica las golosinas de chocolate y avellanas Ferrero Rocher.

“Los problemas de la cadena de suministro global, la escasez de mano de obra local e incluso el clima severo imprevisto han afectado la temporada de ventas, pero Little Brownie Bakers está en camino de cumplir con los pedidos iniciales”, dijo Ferrero a CNBC.

Mientras tanto, Ferrero dijo que "los equipos en nuestra panadería han estado trabajando horas extras" para garantizar que se cumplan los pedidos iniciales de galletas de Girl Scouts.

Durante el resto de la temporada de ventas, Thin Mints, Adventurefuls y S'mores son los únicos sabores de galletas restantes disponibles para compra en línea de algunas tropas de Girl Scouts en estados como Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Alabama, Oregón y otros. Los pedidos que ya se hayan realizado no se verán afectados, y los clientes en las áreas afectadas aún pueden comprar los otros sabores en persona en los puestos locales de venta de galletas de Girl Scouts.

Ferrero, también conocido por marcas como Nutella y Kinder Bueno, ha tenido la misión de crecer durante el último año. En noviembre, comenzó la construcción de una expansión de $214 millones en su planta de fabricación de Bloomington, Illinois, para producir chocolate Kinder Bueno en América del Norte por primera vez. La compañía dijo que el proyecto Kinder Bueno condujo a la creación de 200 nuevos puestos de trabajo en Bloomington.

En diciembre, acordó comprar el gigante de los helados Wells Enterprises, lo que ampliaría su presencia en América del Norte.

Estos artículos fueron publicados originalmente en inglés por Nicolas Vega y Rebecca Picciotto para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

