“Decepcionado y sin dinero”: migrante cuenta experiencia de fraude de inmigración

SAN DIEGO - La desesperación por obtener un estatus legal en Estados Unidos en ocasiones ciega a inmigrantes indocumentados y confían en personas que lo único que buscan es su dinero.

Casos como estos son muy comunes y mientras las víctimas no los reporten, estos estafadores continuarán engañando a personas inocentes.

TELEMUNDO 20 habló con una de esas víctimas.

Abraham Sillas dijo que el supuesto abogado de nombre Rigoberto Vázquez hasta le entregó un documento que presuntamente era para una audiencia en la corte de inmigración, sin embargo, de acuerdo con una abogada de inmigración, este documento era totalmente falso.

De hecho, según la barra de abogados de California, Vázquez ni siquiera es abogado, y de acuerdo con documentos de la corte del condado de Los Ángeles, Rigoberto Vázquez estuvo en prisión.

“Unas ganas de llorar porque tanta gastadera con todos los abogados y sin dinero y sin nada”, dijo la víctima de fraude de inmigración.

Tu información o tu dinero puede terminar en las manos de un estafador

“Él me decía ni vayas a tu casa, salte del trabajo porque van a ir por ti, me tenía durmiendo en la calle”, aseguró.

Fueron palabras que el mexicano de 50 años le creyó a ciegas, ya que se las decía quien, según creyó, era un abogado de inmigración ya que una conocida se lo recomendó.

“Él me dijo que era un abogado de inmigración y que me iba a ayudar porque me vio bien estresado y desesperado por teléfono y me dijo yo te voy ayudar”, comentó.

El supuesto abogado nunca dio un contrato a Sillas, sólo le pidió $7,000, que este inmigrante pagó en dos abonos en efectivo y en una “money order”.

El 17 de noviembre del 2022, Sillas pagó $3,700 en efectivo, y el 26 de enero del 2023, $3,500 con una “money order”.

“Me ha mandado dos mujeres diferentes que son supuestamente sus asistentes a mi casa que levanten el dinero”, señaló.

Ya que Sillas dijo que en más de 5 meses nunca ha visto a Vázquez en persona, y aseguró que todo ha sido por teléfono o mensajes.

“Siempre que quería yo hablar con él en persona me decía que estaba muy ocupado; de hecho, un día me hizo esperarlo todo un domingo en un parque”, señaló.

Hasta que recibió un documento que creyó era legal.

“Con este papel me dijo que yo tenía una corte, pero aquí no hay nada de inmigración no hay nada”, señaló.

En efecto, el 401 W A Street en San Diego no es la corte de inmigración desde el 2020, cuando se mudó al edificio federal. Sillas dijo que, al darse cuenta, sintió que el mundo se le venía encima.

“Otro fraude, de haber sabido hubiera ido a ver a mi mamá”, contó.

“El hecho que se le dijo al señor Abraham preséntese a un domicilio equivocado, el tamaño, letra de corte está equivocado y también que se le había dicho que no tiene que aparecer, podemos representarlo nosotros sin que usted este presente, eso todo fue erróneo”, explicó Esther Valdez, abogada de inmigración.

Decepcionado y sin dinero, Sillas quería confirmar lo que ya presentía, que esto era un fraude, por lo que acudió con Valdez, con quien Rigoberto Vázquez dijo que supuestamente colaboraba.

“Se hacía pasar que él trabajaba en mi oficina, lo cual es falso, fraudulento una mentira”, añadió Valdez. “En cuanto me di cuenta de eso yo llamé a la policía por robo de identidad robada”.

De acuerdo con documentos de la corte de Estados Unidos del distrito del sur de California, Rigoberto Vásquez-Montes fue deportado a México el 9 de mayo del 2001, y el 12 de octubre del 2007 intentó ingresar de forma ilegal por el puerto de entrada de San Ysidro e informó al agente que era de origen cubano, pero ciudadano de Estados Unidos, al verificar en el sistema de aduanas y protección fronteriza resultó que Vázquez era ciudadano mexicano sin permiso a ingresar a Estados Unidos.

“Hemos tenido varias acusaciones de la comunidad latina diciendo que este señor lo ha estafado, le dieron dinero y nunca terminó de hacerles el caso”, dijo Brenda Rodríguez, abogada de la barra de abogados de California.

Por lo que desde el 2021, la barra de abogados de California le ha enviado varias cartas de cese y desistimiento de practicar leyes, ya que Rigoberto Vázquez no cuenta con licencia de abogado en California o en ningún otro estado del país, según la investigación de la barra.

“Jamás había escuchado un fraude de esta magnitud en San Diego, generalmente esto pasa en donde hay millones de personas sin documentos como en Los Ángeles”, dijo Valdez.

De acuerdo con la investigación de la barra de abogados de California, Vázquez opera desde México y cuenta con una dirección en los recibos de pago y su página de internet, que de hecho es una oficina de correo en San Diego.

Y, según documentos de la corte del condado de Los Ángeles, el 8 de diciembre de 1999, Rigoberto Vázquez fue sentenciado a 2 años de cárcel por varios cargos de robo de identidad y por personificación falsa.

Por lo que nos comunicamos con Rigoberto Vázquez, quien admitió ser abogado de Abraham Sillas, mas negó las acusaciones de fraude. También aceptó que no era abogado en California, que se encontraba en San Diego y dijo regresaría los $7,000 a Sillas, lo que aún no ha sucedido.

Pero eso no es todo. De acuerdo con documentos de la corte superior de San Diego, existe una orden de arresto contra Rigoberto Vázquez tras no haberse presentado en corte al ser acusado de personificar a un abogado en el 2021.

Si contrataste a Rigoberto Vázquez para servicios de abogacía y piensas que eres víctima de fraude, repórtalo a la barra de abogados, puedes llamar al 1-800-843-9053, o da clic aquí.

También recuerda lo más importante, es que antes de contratar a un abogado para cualquier tema, verificar que tenga licencia en California y que no haya quejas contra éste, llamando al 1-800-843-9053, o en la página web de la barra de abogados de California aquí.