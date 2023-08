¿Qué auto rinde más, uno eléctrico o uno de gasolina? Te decimos

SAN DIEGO- Al aumentar la popularidad de los vehículos eléctricos, tal vez estés contemplando también dejar en el olvido las visitas a la gasolinera.

El costo de gasolina es el impulsor número 1 para los compradores de un auto nuevo pero hay más factores que deberían incluirse en la ecuación según su estilo de vida de hábitos de manejo.

El beneficio ambiental que proporciona un auto eléctrico es importante pero en esta ocasión lo omitiremos y nos enfocamos en la billetera.

En el concesionario Mossy Ford de Pacific Beach, Patrick y Ashley Willoughby aseguraron que encontraron el auto eléctrico de sus sueños. Ellos cambiarán su auto después de calcular lo que pagan por gasolina cada año.

Patrick y Ashley Willoughby sonrientes al seleccionar un auto eléctrico

“No me había dado cuenta cuánto gastamos en gasolina", dijo Ashley Willoughby.

Ellos aseguraron que llegó el momento de dejar que el costo de gasolina siga dándole fuertes mordidas a su presupuesto.

“Hasta dos veces a la semana, tenemos que buscar otra opción, y es comprar eléctrico", dijeron ambos.

GASOLINERA O ESTACIÓN DE CARGA

Cargar un auto eléctrico aproximadamente le costará a la pareja el 45% de lo que actualmente paga por gasolina, según un estudio nacional por la Universidad de Michigan.

El Departamento de Energía de Estados Unidos ofrece una calculadora sobre el costo vehicular que le permite ingresar varios factores personalizados y así comparar entre vehículos y lo que le costaría usarlos.

La Universidad de California en Davis tiene una herramienta similar en línea que le podría ayudar a decidir entre varias opciones.

Brenda Robles extraña la conveniencia de las gasolineras al cargar la bateria de su auto eléctrico

CONVENIENCIA

Mientras tanto, en una estación pública de carga, la novedad de tener un auto eléctrico se ha desvanecido un poco para Denise Robles.

Ella estuvo impaciente esperando como una hora para cargar su auto.

“Tengo cosas que hacer, pero me di cuenta que tengo que venir a cargarlo. Es mucho más conveniente ir a una gasolinera, echarle gasolina al auto, y vámonos", dijo Robles, mientras estaba sentada dentro de su auto apuntando al medidor de carga.

“Ansiedad de carga", fue como Keith Barry de Consumer Reports le llama.

“No saber si el cargador funcionará, no saber si habrá fila, cuánto le costará usar el cargador público", explicó el reportero especializado en autos.

Él agregó que al tratarse de conveniencia, los vehículos que requieren gasolina ganan. Por lo menos al momento.

“Hay una inversión tremenda, una inversión federal está dedicada a desarrollar una infraestructura de carga más grande. Tesla y otras fabricantes de autos insinuaron que abrirán su red de super-cargadores a otros vehículos que no sean Teslas. Muchos de ellos están convenientemente ubicados", dijo Barry.

Agregó que por encima de esos planes, siete fabricantes de autos contemplan un proyecto mancomunado para construir unas 30,000 estaciones de carga por todo el país para el 2024.

“La idea tiene el problema de la gallina y el huevo. No hay suficientes autos eléctricos para justificar la construcción de tantas estaciones de carga. San Diego sería el lugar perfecto para empezar", indicó Barry.

COSTO INICIAL

¿Cuánto costaría cada opción? Según Consumer Reports, el costo promedio por en auto eléctrico es arriba de $60,000, que son $12,000 más que el promedio para todos los vehículos.

“Es como toda tecnología emergente. Empieza caro, y repentinamente, al convertirse la tecnología más fácil de producir, baja el costo, más personas lo compran y se convierte más asequible", explicó Barry.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Pero, el mantenimiento y las reparaciones, son menos costosos para quienes conducen un auto eléctrico.

“Hay partes que no tienes que mantener porque no están ahí. No tienes que preocuparte de cambiar el aceite del motor porque no hay motor que reciba gasolina. Aunque si hay otras partes que se deben mantener en el vehículo, las llantas suelen gastar más rápido en uno eléctrico”, dijo Barry.

SEGURO DE AUTOS

Generalmente, es más costosa la cobertura para autos eléctricos.

El Instituto de Seguros para Seguridad en las Carreteras ofrece una clasificación de autos en su página web. Estas clasificaciones frecuentemente son utilizadas por compañías de seguros para determinar el costo de sus pólizas. El Instituto Informativo de Seguros (III) recomienda obtener cotizaciones de distintas compañías al comprar los autos eléctricos con opciones similares que requieren gasolina.

RANGO DE BATERÍA

No todas las baterías de autos eléctricos son creadas igual. Algunas le rinden mayor distancia por carga pero con un costo adicional. Aquí es donde entran sus hábitos y necesidades automovilísticas. Es más económico cargar en casa lo más posible para maximizar el beneficio de un auto eléctrico sobre comprar combustible en la gasolinera.

INCENTIVOS GUBERNAMENTALES

El Acta de Reducción a la Inflación extendió el crédito federal de impuesto para la compra de autos eléctricos hasta el 2032. Está valorado en $7,500 pero cuenta con restricciones para calificar. Tiene como propósito absorber el costo más alto de los autos eléctricos para quienes buscan comprar uno por primera vez.

VEREDICTO FINAL

Consumer Reports dijo que al tomar en cuenta todos los factores, el dueño de un auto eléctrico podría ahorrar entre $6,000 y $10,000 en la vida del auto comparado a la opción tradicional que depende de gasolina. Pero vale la pena analizar su situación personal al conducir en San Diego.

“Al final de cuentas se requiere un profundo análisis ya que tendrá que aprender toda una nueva manera de tener y manejar un auto", aseguró Barry.

Patrick y Ashley Willoughby aseguraron que lo hicieron, pero su atención permaneció en lo que ahorrarán al no comprar gasolina.

“Si el pago es más elevado, está bien ya que ahorraremos en gasolina cada mes", dijo Ashley Willoughby.

Por su parte, Barry dijo que él optaría por arrendar un auto eléctrico primero. Así te puedes dar cuenta cómo se adapta a tu estilo de vida, y además es más fácil obtener los incentivos gubernamentales a través del concesionario. Por encima de eso, dijo que el mercado está muy volátil al momento en cuanto al costo de los autos eléctricos. Si el valor se deprecia más allá de lo regular, él no sería quien pierda al devolverlo.