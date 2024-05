Policía: 11 de los 33 arrestados en GWU se identificaron como estudiantes

Sólo un tercio de las personas arrestadas en el campamento propalestino de la Universidad George Washington (GWU, en inglés) el miércoles se identificaron ante las autoridades de DC como estudiantes de la universidad, informó la policía.

De las 33 personas arrestadas cuando la policía cerró el campamento antes del amanecer, 11 dijeron que eran estudiantes de GW, según el Departamento de Policía Metropolitana en información publicada el jueves. No estaba claro si algunos de los arrestados son estudiantes de la institución, pero no se lo dijeron a la policía. Nada les obligaba a hacerlo.

La información de arrestos del MPD enumera a los arrestados entre 18 y 33 años. La mayoría de los arrestados son en edad universitaria.

La manifestación que duró casi dos semanas atrajo a manifestantes de otras universidades del área de DC, así como a no personas que no son estudiantes.

Al pedir a la policía que desalojara el campamento, la presidenta de la universidad, Ellen Granberg, señaló la participación de personas no afiliadas a la escuela. La funcionaria dijo en una carta el domingo que la protesta había sido “cooptada por individuos que en gran medida no están afiliados a nuestra comunidad y no tienen en mente el mejor interés de nuestra comunidad”.

Por su parte, la jefa de policía Pamela Smith señaló que 29 personas fueron arrestadas por entrada ilegal. Cuatro personas fueron arrestadas por agresión a un oficial, dijeron a News4 fuentes policiales familiarizadas con la investigación. Los 33 detenidos recibieron citaciones y fueron liberados de la custodia policial, concluyó la policía.

El jueves por la mañana se levantaron nuevas barreras de seguridad en GW.

