Un cargo por cada bala: fiscal explica por qué acusaron a exsubdirectora de escuela de Virginia

NEWPORT NEWS, Virginia — Un fiscal de Virginia dijo el jueves que continuará el caso contra una exsubdirectora acusada de un delito grave de negligencia infantil en la escuela primaria donde un niño de 6 años disparó a su maestra el año pasado, y sugirió que otros podrían ser acusados mientras continúa la investigación.

Un día después de que se hiciera público el informe especial del jurado de acusación que describía el caso contra la exadministradora Ebony Parker, el fiscal de Newport News Commonwealth, Howard Gwynn, dijo a los periodistas que estaba "preocupado" por los hallazgos pero que cree que el cargo está justificado. Añadió que nunca había presentado cargos contra un administrador de la escuela ni había oído hablar de algo así en relación con este caso, pero que "vamos a donde nos lleven los hechos".

"Nunca pensé que esto fuera un precedente", dijo Gwynn. "Simplemente pienso en que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Así que, no es relevante para nosotros si es precedente o no y no tiene relación con ninguna decisión que tomemos".

El tiroteo en la escuela primaria Richneck en Newport News el 6 de enero de 2023 atrajo la atención nacional sobre la seguridad escolar y sorprendió a la comunidad cuando la policía anunció que las acciones del niño parecían intencionales.

EL MENSAJE QUE QUIEREN TRANSMITIR CON EL CASO

Los expertos legales dicen que sigue siendo raro que se presenten cargos contra padres, administradores u otros adultos cuando un niño comete violencia armada en la escuela. Pero algunos dicen que los recientes juicios por homicidio involuntario de los padres de Michigan de un atacante adolescente que mató a cuatro compañeros de clase (los primeros padres en Estados Unidos en ser considerados penalmente responsables por un tiroteo masivo cometido por su hijo) podrían sentar un precedente legal que conduzca a casos similares.

Gwynn dijo que hay que enviar un mensaje cuando se presentan cargos por los tiroteos en las escuelas y es que "la seguridad de los niños, el personal y los administradores debe tomarse en serio".

"Todo lo que haces y dices envía un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que quieres enviar con tu conducta?", dijo Gwynn sobre los funcionarios escolares, añadiendo que debería ser: "Tenemos que hacer todo lo posible para protegerte. Sé que esta es una situación peligrosa. Así que tenemos que hacer todo lo posible para protegerte porque para eso estamos".

En Newport News, el estudiante de 6 años, cuyo nombre no ha sido identificado, usó una pistola de 9 mm para dispararle a su maestra, Abigail Zwerner, mientras ella estaba sentada en una mesa de lectura en su salón de primer grado. Ella resultó gravemente herida pero sobrevivió y logró escoltar a su clase de unos 15 estudiantes a un lugar seguro, dijo la policía.

El estudiante de primaria le disparó a su maestra en Virginia con el arma de fuego de su madre.

POR QUÉ ENFRENTA CARGOS

El día del tiroteo, Parker, subdirectora de Richneck en ese momento, fue informada por otros miembros del personal y estudiantes en cuatro ocasiones de que el niño podría ser una "amenaza potencialmente peligrosa", según el informe del gran jurado.

"La falta de respuesta e iniciativa de la Dra. Parker, dada la seriedad de la información que recibió el 6 de enero de 2023, es impactante", dice el informe.

Parker, quien renunció después del tiroteo, fue acusada de ocho cargos de abuso infantil, cada uno de los cuales representa la cantidad de balas que el niño tenía en el arma, dijo Gwynn. Ella compareció ante el Tribunal de Circuito de Newport News el martes para una audiencia con su abogado, y se programó otra audiencia para el próximo mes antes del juicio.

Si es declarada culpable, enfrenta hasta cinco años de prisión por cada cargo.

La junta escolar de las Escuelas Públicas de Newport News dijo en un comunicado el jueves que desde entonces el distrito ha implementado varios cambios después del tiroteo y "continuará haciéndolo en el futuro". El distrito instaló detectores de metales en todas sus escuelas y contrató nuevos líderes.

"La seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo una prioridad máxima para la Junta Escolar", dijo la junta escolar.

Después del tiroteo, Gwynn le dijo a NBC News que no presentaría cargos contra el niño de 6 años, citando su edad y su incapacidad para comprender adecuadamente el sistema legal, pero dijo que todavía estaba sopesando si algún adulto podría enfrentar algún cargo.

La familia del niño ha dicho que tiene una "discapacidad aguda" y que había recibido el "tratamiento que necesita" bajo detención temporal ordenada por el tribunal en un centro médico.

Hace un año, Gwynn también solicitó un jurado de acusación para determinar los cargos contra la madre del niño, Deja Taylor. Fue sentenciada en diciembre a dos años de prisión por un cargo estatal de delito grave de negligencia infantil y debe comenzar su sentencia estatal después de que termine de cumplir 21 meses por un cargo federal relacionado.

Tres meses después del tiroteo, Zwerner también presentó una demanda por $40 millones contra el distrito escolar alegando que los administradores, incluido Parker, no prestaron atención a las advertencias. Las conclusiones del gran jurado son similares a su denuncia.

Los abogados de Zwerner, de 26 años, dijeron que el informe se hace eco del "fracaso sistémico" en la escuela y planeaban celebrar una conferencia de prensa el jueves.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.