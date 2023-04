Arrestan a madre de niño que disparó contra su maestra en escuela de Virginia

NEWPORT NEWS, Va. — La madre de un niño de 6 años que disparó e hirió a su maestra en Virginia fue arrestada formalmente por cargos de negligencia infantil y no asegurar su pistola, anunció la policía el jueves.

El Departamento de Policía de Newport News publicó una foto de reserva de Deja Taylor, de 25 años, y una breve declaración que decía que se entregó en la cárcel local. Fue puesta en libertad después de pagar una fianza de $5,000 y tiene una audiencia de estado programada para el viernes en el Tribunal de Circuito de Newport News, indicó James Ellenson, su abogado.

Las autoridades habían anunciado el lunes que estaba siendo acusada de un delito grave de negligencia infantil y un delito menos grave de poner en peligro a un niño por el almacenamiento imprudente de un arma de fuego.

“Está nerviosa y asustada porque nunca antes había sido acusada, pero lo está manejando bien”, escribió Ellenson en un correo electrónico el jueves.

El arresto de Taylor se produce más de tres meses después de que la policía informara que su hijo disparó e hirió a la maestra de primer grado Abby Zwerner mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su salón de clases. La policía señaló que el niño usó el arma de su madre, que fue comprada legalmente.

Zwerner presentó una demanda de $40 millones contra el sistema escolar la semana pasada, acusando a los funcionarios escolares de negligencia grave y de ignorar múltiples advertencias de maestros y otras personas de que el niño había llevado un arma a la escuela ese día.

La oficina del fiscal de la ciudad dijo el martes que está investigando si las “acciones u omisiones” de los empleados de la escuela podrían dar lugar a cargos penales.

El jefe de policía Steve Drew ha caracterizado repetidamente el tiroteo como “intencional”. Dijo que no hubo advertencia ni forcejeo antes de que el niño apuntara con el arma a Zwerner y disparara una ronda, golpeándola en la mano y el pecho.

Zwerner, de 25 años, sacó a sus alumnos del salón de clases antes de que la llevaran de urgencia al hospital, donde permaneció durante casi dos semanas.

El cargo de negligencia grave presentado contra la madre del niño se castiga con hasta cinco años de prisión. El cargo de delito menos grave de almacenar imprudentemente un arma de fuego se castiga con hasta un año de cárcel.

Ellenson ha dicho anteriormente que no tiene antecedentes penales. También ha dicho que su arma estaba 'guardada" en un estante superior de su armario y tenía un seguro de gatillo.

La familia también destacó que el niño tiene una “discapacidad aguda” y estaba bajo un plan de cuidados que incluía a su madre o padre acompañándolo a clase todos los días. La semana del tiroteo fue la primera en que un padre no estaba en clase con él, finalizó la familia.

Nota: NBC decidió nombrar a la mujer acusada aunque The Associated Press no lo hizo.