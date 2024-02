“Un gran tipo”: comunidad de luto tras la muerte de bombero voluntario en explosión

Una comunidad de Virginia continúa de luto por la muerte de un bombero voluntario que murió el viernes en una explosión en una casa que también hirió a otras 13 personas.

Trevor Brown, de 45 años, padre de tres hijos, murió en una explosión catastrófica que destruyó una casa en Sterling poco después de que se encontrara una fuga en un gran tanque de propano, informaron los bomberos del condado Loudoun.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El martes, los afligidos socorristas se alinearon en carreteras y pasos elevados en el norte de Virginia durante una procesión en honor a Brown mientras su cuerpo es devuelto al condado Loudoun. Los bomberos se vistieron con todo su equipo y ondearon banderas estadounidenses desde escaleras elevadas en camiones de bomberos.

Asimismo, cuatro bomberos que resultaron heridos en la explosión permanecían en el hospital el lunes, informaron las autoridades. Los ocupantes de la casa salieron antes de la explosión, pero sufrieron heridas leves, afirmaron los bomberos.

“Teníamos bomberos en esa casa cuando explotó. Había varios bomberos, al menos dos, que llamaron a emergencia y estaban dentro de esa casa cuando explotó”, señaló el jefe de bomberos y rescate del condado Loudoun, Keith Johnson.

Algunos funcionarios gravemente heridos no estaban en la casa cuando explotó, dijo Johnson.

RECAUDAN FONDOS

Brown era miembro de la compañía de bomberos voluntarios de Sterling.

La tragedia provocó una gran cantidad de apoyo, incluido un altar en el lugar de la explosión con notas y flores.

Incluso hubo un llamado de los bomberos de Belice para garantizar que los socorristas de Loudoun supieran que están en los pensamientos y oraciones de la gente.

Una compañía de bomberos de Belice envió sus saludos, junto con muchos departamentos de bomberos del norte de Virginia e incluso de Pittsburgh, Pensilvania.

“Hacemos esto porque es nuestro llamado”, aseguró el jefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Sterling, David Short. “Obviamente no lo hacemos por dinero. No lo hacemos por ningún otro motivo que no sea simplemente servir a la comunidad”.

Short dijo que no está acostumbrado a pedir cosas, pero quería que la comunidad supiera que sus muestras de apoyo son significativas. Agradeció las donaciones y solicitó privacidad para la familia de Brown.

“Era un gran tipo. Era uno de esos intermediarios de la empresa de los que dependes día tras día y cumplió”, dijo Short. "Su pérdida la sentirá toda la empresa y la comunidad".

La planificación del funeral está en marcha y los funcionarios dicen que darán a conocer los detalles al público una vez que estén listos.

La Fundación Loudoun First Responders está recaudando donaciones para la familia de Brown y los socorristas heridos.

Las personas que quieran donar dinero o bienes, o enviar buenos deseos, pueden encontrar información en la página de Facebook del Departamento de Bomberos y Rescate del Condado Loudoun.